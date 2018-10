Juan Marin: "No podemos renovar la confianza a quién no regenera las instituciones"

Ciudadanos prometió en 2015 que no respaldaría la investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía, pero al final lo hizo. Eso no volverá a ocurrir tras las elecciones del 2 de diciembre, según asegura su candidato Juan Marín: “Vamos a votar no a esa investidura porque han traicionado nuestra confianza”.

Marín asegura que Ciudadanos “no puede renovar el apoyo de ninguna manera a alguien que no quiere regenerar las instituciones de nuestra comunidad autónoma”. Y recuerda que hace tres años y medio firmaron con el PSOE un acuerdo que contemplaba medidas de regneración democrática y lamenta que “cuando ha llegado el momento de limpiar las instituciones” no se ha hecho.

Más ambiguo es Marin sobre si los votos de Ciudadanos pueden apoyar una investidura del candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno: “cuando veamos el resultado de las urnas y veamos en qué posición nos ponen a cada uno, tendremos que hablar” dice Marin que confía en situarse por delante de los populares y poder liderar el gobierno