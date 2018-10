Tebas habla de "respaldo rotundo de los aficionados para jugar en Miami" y estos lo niegan

Javier Tebas, presidente de LaLiga, remitió el pasado mes de Septiembre una carta a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, para pedirle que autorizara la disputa del partido Girona – F.C Barcelona en Miami porque él cuenta con el respaldo “incontestable y rotundo” de los aficionados.

Para argumentar su postura, Tebas adjunta en dicha misiva las cartas de diferentes peñas de equipos españoles en Estados Unidos, las cuales apoyarían totalmente el partido. Entre las diferentes agrupaciones mencionadas aparecen la Peña Windy City del Real Madrid, la del Betis en Miami o la del Athletic Club en Nueva York entre otras respaldadas por Aficiones Unidas.

Pues bien, varias ya han desmentido esta información. Las del Real Madrid lo han hecho de manera oficial apoyándose en la postura definitiva de su club. Otras, radicadas en España y pertenecientes a la asociación Aficiones Unidas, mostraron ante el presidente José Manuel Mateos su malestar. Este explicó en privado a sus socios que Javier Tebas les dejó decidir de manera libre pero siempre bajo la premisa de que el partido se iba a disputar seguro porque estaban de acuerdo los jugadores y los clubes.

Aficiones Unidas sólo tuvo 24 horas para dar una respuesta, el presidente no pudo consultar a las peñas, y dijo que sí anteponiendo el interés de la asociación al de los aficionados individuales. “De primeras entendemos que no es una buena noticia para los aficionados ir a jugar un partido a Miami. Como aficionado me chirría que se juegue un partido en Estados Unidos, que se dispute un partido entre semana a las 22:00 o que la entrada más barata sea de 70 euros”, explicaba Mateos en El Larguero.