¿Les parece mucho el salario mínimo?

Reconoce este Ojo, humildemente, que no se había enterado de que ayer, 17 de octubre, era el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. ¿Sólo un día? Décadas se necesitan para acabar con esa lacra, tanto más indignante cuanto más se abre la brecha entre ricos y pobres. Y todavía es más doloroso cuando se demuestra que tener trabajo no garantiza salir de la miseria. Al hilo de la conmemoración, Eurostat, la Oficina Europea de Estadística ha publicado unos cuantos datos. Por ejemplo, que el 11,5% de los trabajadores de la zona euro vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero en España es aún peor, que esa cifra alcanza casi el 15 por ciento. El porcentaje necesita traducción: significa que en España hay casi tres millones de trabajadores que cotizan a la seguridad social, a quienes el salario no les llega ni para mantener una vida digna. ¿Qué babosadas dicen de la subida del salario mínimo, mil euros, señores, mil euros, los extraterrestres Casado y Rivera, o esos empresarios que han visto cómo desde la crisis sus beneficios se disparaban mientras los salarios encogían? Pero todo es empeorable, que dice un amigo de este Ojo, porque ese porcentaje del 15 por ciento de trabajadores al borde del abismo llega a un 20 por ciento en los trabajadores jóvenes. ¿Qué mundo miserable les estamos dejando?

Seguir leyendo