Tebas, sobre la negativa del Madrid al partido de Miami: "Si se pudo jugar la Supercopa de España con la oposición del Sevilla..."

Esta semana se ha podido conocer que Miguel Cardenal, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, pasaba a formar parte de la empresa privada Mediapro, la cual ostenta ahora mismo canales como Gol o beIN Sports.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras un acto oficial, atendió a El Larguero para desmentir las acusaciones que indicaban que este 'fichaje' se correspondía a un trato de favor previo durante la etapa de Cardenal en el CSD. "Miguel Cardenal y el CSD no han tenido relación directa con Mediapro. Ha hecho un Real Decreto de Ley, para lo que necesita un informe del Consejo de Estado y de todos los Ministerios del Gobierno de entonces y ser aprobado por el Consejo de Ministros y por el Congreso de los Diputados".

Por tanto, según Tebas, Mediapro jamás ha salido beneficiado por el CSD. "No, cero. No se ha beneficiado en absolutamente nada. No tenía ni opinión, sólo abría el sobre ante un notario".

Además, Tebas dejó claro que él no está a favor de Mediapro. "Yo no defiendo a Mediapro, si acaso defiendo al señor Cardenal. La primera persona que demanda a Mediapro en este país por temas de televisión es Javier Tebas Medrano".

Para finalizar, Manu Carreño le cuestionó a Javier Tebas por si sigue creyendo que el Girona - Barcelona se jugará en Miami y por la carta que sacó El Larguero en exclusiva en la que el Real Madrid dejaba clara su postura negativa al respecto. "En mi opinión sí, ya lo vengo diciendo. Si se pudo jugar la Supercopa de España con la oposición drástica del Sevilla... al final es la oposición de un club que no juega en Miami por lo que tampoco tengo que darle tanta importancia".