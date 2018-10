Lopetegui es sólo uno de los problemas del Madrid

Nunca le vino tan bien el título de 'Una crónica de muerte anunciada' a lo que ha pasado con Julen Lopetegui. ¿Quién se sorprende por lo que le ha pasado a Julen Lopetegui? Nadie. Ni siquiera a Julen Lopetegui. Era consciente de todo lo que había a su alrededor desde hace casi un mes. Antes, durante y después del parón de selecciones.

No tiene ningún sentido mantener a un seleccionador así. Le hace un flaco favor al equipo, al club, a los resultados… Si no crees en un seleccionador hay que destituirlo y si crees en el entrenador hay que ratificarlo y decirle a los jugadores ‘éste va a ser vuestro entrenador’, independientemente de lo que luego pueda pasar. Pero si no crees en él, no tiene ningún sentido seguir paseando el cuerpo de Julen Lopetegui, poniéndolo en el banquillo y sabiendo que lo que quieres es un recambio.

Eso no quita para que tengan que asumir responsabilidades tanto el entrenador como los jugadores. Lo de ayer en el Camp Nou no es de recibo. Regalar la primera parte en un Clásico cuando te juegas quedarte a siete puntos, cuando se juega la cabeza el entrenador y salir en la primera mitad como salió ayer el Real Madrid. En un equipo donde están Bale, Benzema, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Ramos, Marcelo, Varane, Nacho, Courtois…

Es verdad que no está Cristiano, es verdad que hay un error en la planificación deportiva por vender a Cristiano y no traer a nadie. Todo eso es cierto, pero eso no exime de culpa a los que ayer salieron al Camp Nou y dieron la imagen que dieron.

Eso no se borra con 20 minutos buenos. ¡Qué menos que hacer 20 minutos buenos en la segunda parte! Aunque tampoco sirvió para mucho más. Ahora, si la culpa de eso es de los jugadores y del entrenador, que es obvio y no se les puede quitar ni un pelo de culpa, ¿de quién es la culpa de que casi un mes el entrenador del Real Madrid sepa todo el mundo que es un entrenador cesado pero siga en el banquillo. De eso el culpable es el presidente, Florentino Pérez.