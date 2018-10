Los motivos de una brasileña para votar por Bolsonaro

Este fin de semana Jair Bolsonaro ganaba la elecciones presidenciales en Brasil con un contundente porcentaje del 55,13% frente al 44,87% de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores.

Liziane Maggi, brasileña, contaba este lunes en 'La Ventana' que la clave para que ella votara a Bolsonaro ha estado en el mensaje de la unidad del país. Para que el país siga creciendo, es un pueblo que está dividido.

“Creo que es un discurso muy duro pero es una persona que muestra fuerza. A mí no me gustaba nada al principio, pero después de leer mucho sobre él creo que he logrado una imagen más humanizada de él”, confesaba Liziane cuando le preguntábamos como entendía la dureza de su discurso.

Liziane Maggi, que en las anteriores elecciones había votado por el partido de trabajadores de Lula, ha cambiado su voto porque cree que así la oposición va a trabajar más y mejor. "Llevan demasiados años gobernando. Solo hacen buenos discursos pero nada en la práctica. Nada cambia con ellos.”

Lo tiene claro: "Brasil necesitaba una movida. Al principio pensé que Bolsonaro no era la persona correcta, por eso busqué el discurso y vi que no era tan homofóbico, ni tan racista como lo pintaban".

“Yo confío en los cambios de gobierno, son necesarios, y confío en que pueda ser importante para dar un vuelco a Brasil. He leído todos los programas de los candidatos y creo que puede ser bueno”, decía convencida tras comparar los demás partidos.