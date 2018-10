Kárpov: "El mayor error de mi carrera fue aceptar jugar mi primera partida contra Kaspárov en Moscú"

El gran protagonista de El Larguero de este martes fue Anatoli Kárpov, leyenda del ajedrez, que visitó los estudios de la Cadena SER para atender a Manu Carreño.

"Ya casi no juego al ajedrez, soy diputado en Rusia y tengo que estar allí casi todo el rato. Soy el capitán de nuestro equipo del Parlamento y creo que somos los más sólidos del mundo, incluso sin mí", comentó entre risas el ajedrecista ruso.

Este fin de semana estuvo en varios eventos en los que disfrutó mucho. "España es mi país favorito, lo ha sido durante muchos años. El ajedrez sigue siendo popular y estos días hemos tenido varios eventos en Salamanca y en Getafe".

La rivalidad con Gari Kaspárov

Leoncho García, experto en ajedrez de El País, nos introdujo y nos explicó la importancia que ha tenido Anatoli Kárpov en la historia del Ajedrez, en la historia del deporte y en la política en su momento en Rusia, incluyendo también todo lo sucedido durante la rivalidad con Gari Kaspárov.

Antes de la llegada de Kaspárov, Kárpov nos explicó sus inicios en el ajedrez profesional. "Durante muchos años Leoncho ha hecho muy buen trabajo. En aquel momento no era el cénit de la guerra fría pero había mucha tensión. En el ajedrez estaba Bobby Fischer que era un talento excepcional, llegó a ser campeón Mundial y era mi tarea recuperar el trono Mundial".

El mítico deportista nos explicó los motivos de su rivalidad con Gari Kaspárov y el gran error de su carrera. "La rivalidad con Kaspárov no sólo era deportiva, lamentablemente los políticos soviéticos entraron en el campo de batalla y cometí el mayor error que he podido cometer y es que acepté jugar mi primera partida contra Kaspárov en Moscú, porque los oficiales rusos no respetaban las normas internacionales y esto fue un gran problema en aquel momento. Pero sobreviví".

Además, también nos explicó qué era lo que hacía tan especial a Kaspárov y también sus propias características como ajedrecista. "Kaspárov fue el primero que utilizó los ordenadores para prepararse. Él tiene muy buena memoria y estaba muy bien preparado a la hora de empezar las partidas, era la ventaja que tenía ante el resto de competidores. Pero cuando todos empezaron a usar los ordenadores perdió su principal ventaja. En términos de posición creo que soy el mejor de la historia, no en términos tácticos, pero sí en el caso del posicionamiento. Las aperturas de las partidas eran mi debilidad, no es que fuera débil, pero no era superior a otros jugadores. Por lo que tenía que ganar las partidas jugando no desde casa".

Anatoli Kárpov también nos dejó bien claro que para ser un gran ajedrecista no sólo tienes que ejercitar la mente. "Tienes que estar físicamente preparado, yo entrenaba todos los días cuando era campeón del mundo. Jugaba al tenis, al baloncesto, hacía natación, gimnasia, esquiaba... y todos los días tenía una rutina de entrenamiento además del ajedrez. Jugaba partidas cinco o seis horas al día y luego hacía hora u hora y media de ejercicio físico".

Y cómo no, hay que tener unas cualidades, hay que ser muy frío para jugar al ajedrez, tal y como explicó Kárpov. "Hay que mantener una rutina de cinco o seis horas todos los días. Además, hay que tener un buen sistema nervioso, no ser demasiado sensible, ser estable... porque muchas veces en las partidas te encuentras con sorpresas y no debes dejar que estas te distraigas".