¿Qué cualidades debe tener una persona para dominar el ajedrez?

El gran protagonista de El Larguero de este martes fue Anatoli Kárpov, leyenda del ajedrez y protagonista de una de las mayores rivalidades en la historia del deporte, la que mantuvo con Gari Kaspárov.

Kárpov: "El mayor error de mi carrera fue aceptar jugar mi primera partida contra Kaspárov en Moscú" La leyenda del ajedrez y dieciséis veces campeón del mundo visitó los estudios de la Cadena SER para charlar de ajedrez, de política y de toda su trayectoria

El mítico ajedrecista ruso también quiso explicarnos lo que necesita una persona para dominar el ajedrez. "Tienes que estar físicamente preparado, yo entrenaba todos los días cuando era campeón del mundo. Jugaba al tenis, al baloncesto, hacía natación, gimnasia, esquiaba... y todos los días tenía una rutina de entrenamiento además del ajedrez. Jugaba partidas cinco o seis horas al día y luego hacía hora u hora y media de ejercicio físico".

Y cómo no, hay que tener unas cualidades, hay que ser muy frío para jugar al ajedrez, tal y como explicó Kárpov. "Hay que mantener una rutina de cinco o seis horas todos los días. Además, hay que tener un buen sistema nervioso, no ser demasiado sensible, ser estable... porque muchas veces en las partidas te encuentras con sorpresas y no debes dejar que estas te distraigas".