Enterrar a Franco

Hoy hace 40 años se votaba en las Cortes la Constitución de 1978. Un mes después, el 6 de diciembre, se votaba en referéndum y obtuvo el "sí" del 88,5% de los españoles, con una participación del 67.

Se cumplen 40 años de la salida del túnel y del arranque de una democracia que ha permitido dar un salto espectacular a nuestro país, salto del que se han beneficiado, nos hemos beneficiados, varias generaciones. Pero se cumplen 40 años también sin saber qué hacer con los restos del artífice del túnel, los restos del dictador que había interrumpido la democracia, dando un golpe de Estado, provocando una guerra civil y dirigiendo con mano de hierro otras cuatro décadas de represión.

Es una lástima, el tiempo y la energía que gastamos todavía hoy en resolver un asunto que debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. No hay, en países con los que podamos compararnos por proximidad cultural y con un dictador en su historia reciente -Alemania, Italia, Portugal o Argentina- no hay un caso similar. Que los herederos del dictador, con la iglesia de perfil, consigan seguir poniendo en dificultades a toda una sociedad para cerrar con dignidad esa página. Y que los restos dictador, cuyas víctimas permanecen todavía en muchas cunetas, no puedan servir para hacer apología del régimen.

Lo último es el cruce de versiones entre el gobierno de España y el Vaticano sobre hasta dónde llegaron en su conversación del lunes la vicepresidenta Carmen Calvo, que sostiene que había acuerdo para intentar evitar juntos que los restos de Franco vayan a la Catedral de la Almudena, y el Vaticano, que matiza en una nota que si el gobierno se pone de acuerdo con al familia, bien, pero que ellos no han cerrado ningún acuerdo. No vaya a ser que por una vez, se pronuncien claramente.

Una lástima también que el Gobierno no hubiera argumentado antes lo que argumenta ahora: que la Ley de Memoria Histórica dice que hay que evitar la exaltación de la sublevación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura. Y quien no esté de acuerdo con esto que lo diga claramente.