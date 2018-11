Iniesta, sobre el despido de Lopetegui: "El fútbol tiene esas cosas que igual no se entienden"

Hace dos semanas exactas el Real Madrid decidió destituir a Julen Lopetegui como primer entrenador del Real Madrid, anunciando además que Santiago Hernán Solari se hacía cargo del equipo de manera "provisional".

Este lunes, la Cadena SER ha podido saber que Solari se hará cargo del equipo madridista hasta final de temporada, con opciones, dependiendo de cómo transcurra el año, de seguir una campaña más.

Durante su entrevista de este lunes en El Larguero, Iniesta habló del despido y de la situación de su ex entrenador, Lopetegui, en el Real Madrid. "El fútbol tiene esas cosas que igual no se entienden o que pueden ser tan cambiantes en muy poco tiempo y que a veces no las esperas. Julen también sabía al equipo al que iba, la exigencia que tenía, lo que había hecho el año pasado y lo que venía haciendo y no era un lugar fácil. Tampoco era un lugar fácil para asumir ese reto y lo único que ha pasado es que hay un presidente y unos resultados que tienen que tomar una decisión y han decidido que no continuase y no tener la paciencia para cambiarlo. Pero bueno, son decisiones que cuando uno está en un cargo tiene que decidir y asumir".