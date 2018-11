Catalá: "Nos parece que Marchena sería un magnífico presidente"

El próximo 4 de diciembre los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial votarán para nombrar a su nuevo presidente pero el Gobierno ya ha pactado con el PP quién será el elegido: Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. "Nos parece que sería un magnífico presidente", señala Rafael Catalá que ha sido el interlocutor del PP en las negociaciones con el Gobierno. "Muchos juristas, muchos jueces y muchos fiscales (porque él es las dos cosas), estarán muy satisfechos de pensar que una persona como Marchena que pueda ser el presidente del Tribunal Supremo dentro de unas semanas", asegura el exministro.

Con este acuerdo, el Gobierno cede la presidencia a un jurista conservador pero se asegura una mayoría progresista en el máximo órgano de gobierno de los jueces: "Los equilibrios que hemos tenido en la negociación pensamos que están bien atendidos", señala Catalá, que recuerda que once de los veinte serán propuestos por el PSOE y los otros nueve, por el PP. "Creo que un juez o una fiscal, profesionales con 30 años de ejercicio, son mucho más que una etiqueta de PP o PSOE", destaca.

Lesmes acaba cinco años de mandato con la mancha de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Catalá reconoce que en este asunto "quizá la gestión no ha sido la más adecuada" pero él "no haría un balance negativo" de su presidencia. Para evitar casos como el de las hipotecas, el exministro adelanta que el nuevo Consejo "tendrá un funcionamiento distinto" porque -señala- "si hay cosas que no funcionan bien, hay que cambiarlas".