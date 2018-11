'La vida de Brian" inacabable

Muchas veces se ha dicho que Podemos, por su irrefrenable fraccionalismo, parece salido de la película ‘La vida de Brian’. Siempre hay un Frente Patriótico de Judea contra un Frente Judaico Popular. Podemos Madrid se hace el harakiri a seis meses de los municipales y el desencadenante es un pulso de poder. Los seis concejales suspendidos cautelarmente querían seguir con Carmena y Carmena quería seguir con ellos, ahora que por fin se sentía rodeada por un equipo de confianza. Pero Podemos los desea desplazar, para lo cual los manda al fondo de la lista electoral. ¿Y por qué los quería desplazar? Pues seguramente porque los considera demasiado de Carmena y demasiado poco de Podemos o no está viendo suficiente protagonismo para sus siglas, pues la carismática personalidad de la alcaldesa lo fagocita todo. Si fuera por eso, el movimiento puede ser fallido.

Podemos quiere que Carmena acepte como su número dos al ex JEMAD Julio Rodríguez, cabeza de lista y secretario general de Podemos Madrid ciudad, y junto a él a nombres nuevos. Pero me extrañaría que la alcaldesa aceptara, pues quiere manos libres para diseñar su propio equipo de gobierno a fin de no pasar más dolores de cabeza de los que ya ha pasado con sus colaboradores. Veremos en qué acaba todo esto. Pero es asombroso el instinto autodestructivo de Podemos, un partido a la vez tan inteligente y tan torpe, capaz de poner en peligro el proceso de cambio en el Ayuntamiento de Madrid después de haber sido su principal motor.