Tezanos: "El 3-D podremos decir si el nuevo método del CIS se aproxima más a la realidad"

El último CIS sobre las elecciones andaluzas ha vuelto a generar polémica, ha vuelto a señalarse la ‘cocina’ que el centro dejó de hacer en un nuevo cambio de criterio en apenas dos meses. José Félix Tezanos, presidente del CIS, ha defendido su trabajo y el cambio de dirección. “No he cambiado de opinión”, ha asegurado Tezanos, que ha defendido el cambio de modelo asegurando que el anterior no daba resultados. “Estamos hablando de una encuesta preelectoral y estamos haciendo estimación de asignación de escaños. Sólo la podemos hacer haciendo esa estimación. Esto con muestras menores no sería correcto"

Tezanos, que ha asegurado ser muy escrupuloso con los métodos, ha recordado que las encuestas son aproximaciones a la realidad y que hay márgenes de error. “Hago proyección de datos cuando es imperativo como en este caso”, ha apuntado. “Casi un tercio de los electores no sabe todavía lo que va a votar”.

El presidente del CIS, sin embargo, defiende el cambio de método a pesar de haberse producido en una legislatura corta y con el Gobierno en minoría. “Es un ejercicio de trasparencia”, ha asegurado. “El modelo tradicional explicaba el voto del futuro en función de lo que se votaba en el pasado, y estamos viendo que ahora hay un cambio permanente en la política y ese cambio no lo podemos registrar con modelos del pasado. El 3 de diciembre podremos decir si el nuevo modelo se aproxima más a la realidad”.

La vuelta a la cocina tiene un motivo para Tezanos. “Estamos preguntando a quién van a votar el 2 de diciembre y tenemos que hacer una asignación de escaños que solo podemos hacer con esa proyección. Además, está respondiendo el 52% cuando se espera que vote algo más del sesenta por lo que tenemos que ver cuál es el comportamiento de esta gente que todavía no se ha decidido”.

Tezanos ha defendido su trabajo y cree que más allá de la intención de voto el CIS aporta mucha información de cómo ven los ciudadanos la política y que es información es muy útil. También ha aclarado que la cocina se ha realizado al tratarse de unos comicios y que no se hará en próximos barómetros que no estén a la puerta de unas elecciones.

Intención de voto el 2-D, según el CIS / CADENA SER