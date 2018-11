"Convocar elecciones generales ahora no resolvería nada"

El presidente de Extremadura y secretario general del PSOE en la comunidad, Guillermo Fernández Vara, rechaza adelantar las elecciones generales como piden Podemos, PP y Ciudadanos en caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez no consiga aprobar los Presupuestos Generales para 2019. En una entrevista en Hoy por Hoy, Vara ha defendido que el adelanto electoral "no resolvería nada y generaría un escenario igual de complejo que el que tenemos o más".

Fernández Vara cree que el Gobierno tiene que aguantar hasta otoño y critica a PP y Ciudadanos "por pedir elecciones para resolver sus problemas y no los del país". En esta línea pide que Casado y Rivera demuestren su sentido de estado permitiendo que los presupuestos pactados por el PSOE y Podemos salgan adelanten: "si nosotros (el PSOE) pudimos abrirmos en canal para que España tuviera gobierno, ¿no sería posible que partidos que dicen que quieren tanto a España permitieran que pudiera haber presupuesto?" se ha preguntado recordando que la abstención de los socialistas permitió en 2016 la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

"La deuda con Extremadura se resuelve con presupuesto, no con disculpas"

El presidente extremeño participó este fin de semana en una masiva manifestación en Cáceres para reclamar inversiones que garanticen un tren digno para Extremadura: "mientras el gobierno de España no pague las facturas que tienen pendientes con Extremadura estaremos en la calle". Fernández Vara explica que ha recibido el compromiso del Gobierno de invertir en la región pero no se fia: "hemos perdido la ingenuidad así que iremos chequeando mes a mes los cumplimientos y estaremos en la calle cada 18 de noviembre hasta que sea necesario". Tampoco le valen las disculpas de los directivos de Renfe y Adif por los problemas en los trayectos: "la deuda que tiene España con Extremadura no se resuelve con disculpas. Se revuelve con presupuesto"