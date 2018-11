"Ojalá la final Boca - River sea una fiesta pero, por si acaso, hay que estar prevenidos"

La Conmebol confirmó este miércoles que el Bernabéu ha sido el estadio elegido para albergar la final River-Boca de la Copa Libertadores después de que tuviera que ser suspendida por los altercados entre los grupos de aficionados.

Tanto el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, como el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, confirmaron en El Larguero que la seguridad en Madrid fue una de las razones fundamentales para elegir el estadio del Real Madrid. El director de El Larguero opinó sobre la llegada de ambas aficiones argentinas a la capital española.

"Va a estar blindada la ciudad en unos días que además es puente festivo en toda España. Los más mafiosos de todo esto, que al final no deja de ser un negocio, los Barras Bravas son una empresa que se dedican a ganar dinero estafando, atracando, delinquiendo por doquier, un día sí y otro también. Son empresas que se dedican a la corrupción, a amenazar, a chantajear y a ganar dinero", explicó.



El director de El Larguero opinó sobre cómo podría afectar la llegada de los hinchas argentinos a Madrid. "Me da la impresión de que todos esos mafiosos, que no son aficionados al fútbol sino que forman parte de verdaderas redes mafiosas, no creo que vayan a venir a Madrid porque aquí les va a costar mucho más operar que en el barrio de River o en el barrio de Boca. Alguno igual vienen nadando. Pero eso no será de las mafias y de las redes más que más preocupan digamos. Es mi opinión".

"No veo a las mafias instalándose en Madrid a cinco o seis días de que empiece la final de la Libertadores. No lo veo. Eso no quita para que nos preocupe que la ciudad de Madrid se llene de hinchas de Boca - River y, como no se pueden ni ver porque llevan un tiempo sin poder ir al estadio rival, pues eso no quita para que haya preocupación por el miedo a que se pueda liar con miles de aficionados de Boca y miles de aficionados de River campando a sus anchas en las calles de Madrid. Ojalá sea una fiesta pero, por si acaso no es una fiesta, hay que estar prevenidos", concluyó.