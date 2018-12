Pablo Alborán se ha sentado este lunes por quinta vez ante los micrófonos de 'La Ventana'. La primera fue a finales de 2010. Eran los inicios del boom de las redes sociales. En una reunión, un redactor o redactora entusiasta comentaba que había un joven cantante malagueño que tenía ya más de dos millones de vistas en Youtube, más de 20.000 amigos en Facebook, que entre sus fans estaba Kelly Rowland, y que para su primer concierto en Madrid ya no había entradas.

Y todo eso con sólo 21 años y sin disco en el mercado. Cantaba desde un sofá blanco de su casa. La historia pintaba bien, aunque alguno de aquella reunión dijo que podría ser una historia viral y que Alborán no existía. Finalmente vino. Existía. Y lo hizo cuatro veces más con ya discos bajo el brazo.

Ahora presenta la reedición de su disco 'Prometo', con algunas novedades —duetos con Alejandro Sanz, Carminho y Piso 21— y el inicio de una gira con la que ya ha colgado el completo. Aunque dice no ser ningún experto, se interesa por la política. Natural de Málaga, no pudo votar en las elecciones andaluzas de este pasado domingo por estar empadronado en Madrid. Sin citar a ningún partido, Alborán ha afirmado: "Me dan miedo los extremismos. No debemos permitir rastros de racismo, homofobia o machismo".

Aunque ha reconocido que "las cosas no te dejan de afectar de un día para otro", ha admitido que, tras los dos años de descanso que se tomó ha aprendido a disfrutar del viaje.