El PSOE abre la puerta a que Susana Díaz se eche a un lado

La dirección federal del PSOE no se resigna a perder el Gobierno en Andalucía e intentará alcanzar un pacto "común de progreso" con otras fuerzas que impida que los votos de la ultraderecha de Vox determinen la formación de un nuevo Ejecutivo andaluz.

Desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, se ha dirigido en especial a Ciudadanos, al que ha retado a volver a permitir un Gobierno socialista o a embarcarse en una nueva "aventura" con la extrema derecha.

Lo que los socialistas rechazan de plano es otorgar la Presidencia de la Junta a Ciudadanos, que han sido tercera fuerza. En cambio, desde la dirección federal abren la puerta a la renuncia de Susana Díaz. En repetidas ocasiones Ábalos ha hablado de la necesaria "regeneración" del partido en Andalucía y ha admitido que una eventual dimisión de la presidenta y líder del PSOE-A "forma parte de su responsabilidad": "Nosotros como dirigentes sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros siempre estamos a disposición de lo que diga la organización. Creo que los compañeros de Andalucía son inteligentes para llevar su proceso, que es muy abierto y que tiene que ver con la gobernabilidad de Andalucía".



Susana Díaz, sin embargo, ha dejado claro que no tiene intención de dimitir: "He ganado las elecciones" -insiste- "si hubiera perdido, me hubiera ido". La presidenta andaluza ha lamentado los resultados obtenidos, ha asegurado haber "entendido el mensaje" y ha recordado que la iniciativa política le corresponde a ella: "Hablaré con todos menos con Vox".