Los Mossos califican de "vergonzosas y lamentables" las críticas de Torra

Los Mossos d'Esquadra se sienten "dolidos" por las acusaciones del president de la Generalitat, Quim Torra, y su conseller de Interior, Miquel Buch, que les han calificado de "policía no democrática" tras las cargas policiales contra grupos independentistas que intentaron boicotear concentraciones organizadas por Vox durante el día de la Constitución. El portavoz de Sap-Cepol, principal sindicato dentro de la policía catalana, Toni Castejón, ha calificado de "vergonzosas y lamentables" estas palabras. Castejón explica que "la policía actuó porque el nivel de violencia fue absolutamente radical", especialmente en la concentración de Girona del pasado jueves. "Entre el president y el conseller de Interior desacreditaron el buen trabajo policial en lugar de condenar los actos violentos y eso es absolutamente vergonzoso", añade Castejón.

Sobre las actuaciones de los Comités de Defensa de la República de este fin de semana, Castejón recuerda que "si no llega la orden de actuar y en este caso no llegó, no se actúa". Estos grupos independentistas cortaron la autopista AP-7 durante el sábado en l'Ampolla y el domingo levantaron las barreras de los peajes