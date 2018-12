Hoy hay cumbre de la Unión Europea y Theresa May acude como primera ministra porque anoche salvó otra meta volante. Ganó la moción de no confianza que le presentaron los suyos. Hoy ‘The Times’ la llama May Poppins. Y efectivamente, los ultras británicos no parecen querer un político o una política que negocie las dificultades, que intente resolver las contradicciones. Buscan un chamán que gritando bien alto y agitando una bandera haga chas y les lleve a la arcadia feliz, a un lugar donde los problemas se resuelvan por arte de magia. Es el signo de los tiempos, allí y aquí: hacer creer que un solo movimiento lo arreglará todo en este mundo complejo: el brexit, la independencia o el 155.

En el pleno del Congreso de los Diputados de ayer vimos a una coalición muy clara ya y muy crecida dialécticamente, de Casado y Rivera. Y un gobierno con pocas salidas que endurece el tono con los independistas pero que se resiste a darlo todo por perdido. De hecho, los dos gobiernos, español y catalán, han seguido hablando esta semana tras el intercambio de cartas de advertencia. Todo el mundo mira ahora al Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona, en el que Sánchez aprobará medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional. Pero los independentistas y la derecha han conseguido colocar de nuevo la cuestión territorial en el centro del debate. Este año, el bombo de la Lotería de Navidad empezará a girar un día antes, el 21 de diciembre, en Barcelona. Y la suerte de esta legislatura dependerá de cómo se desarrolla la presencia del Gobierno de España en la capital condal.