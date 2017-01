Rajoy resta importancia al cambio climático aludiendo a su primo científico

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha restado hoy importancia al problema del cambio climático. Para ello, ha traído a colación a su primo científico, catedrático de física de la universidad de Sevilla, y ha asegurado que no se puede convertir este asunto "en el problema mundial".

"Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que sabrá. Y entonces dijo: He traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?". Con esta curiosa anécdota ha justificado Mariano Rajoy el hecho de que el cambio climático no debe ser considerado como un asunto capital.

Para el presidente del PP hay problemas "más importantes, como los del sector energético o los de las emisiones de CO2".

El líder de la oposición habló de este tema tras intervenir hoy en el décimo Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde aseguró que, si gana las elecciones, llevará a cabo un proyecto "unitario y de futuro" con el que se regrese a los "grandes consensos nacionales" y "básicos" que en su opinión ha roto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.