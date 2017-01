Obama: el sueño hecho realidad

El sueño se ha hecho realidad no sólo para los centenares de miles de personas que se han congregado esta noche en el céntrico parque Grant de Chicago para presenciar cómo Barack Obama se convertía en el primer afroamericano en ganar la presidencia de los Estados Unidos. Los rugidos de júbilo de miles de personas que contemplaban las pantallas de televisión han llegado a todos los rincones del mundo.

"Obama, Obama", empezaba a cantar la multitud incapaz de aguantar la ansiedad acumulada desde que, hace casi dos años, el senador demócrata anunció su intención de competir por la candidatura de su partido a la presidencia del país.

Las caras de la multitud lo decían todo. Las personas de color, muchas de ellas de avanzada edad, lloraban, incapaces de creer cómo, si sólo hace 50 años en el sur del país se le negaban derechos básicos, ahora un afroamericano se convertía en el presidente de la nación más poderosa del mundo. "Es un regalo de Dios", murmuraba una mujer de color. Los blancos, entre los que dominaban los veinteañeros, agitaban sus puños al aire, con los músculos de sus rostros en tensión.

"Sí, se puede" exclamaba una y otra vez un joven estudiante de arte que había esperado durante horas a las puertas del Parque Grant para asegurarse uno de los lugares más cercanos al estrado desde el que Obama iba a hablar a sus seguidores y a todo el país.

Tras el discurso de derrota de McCain

Muestra del exquisito control que la organización de Obama ha ejercido durante toda la campaña, el senador y presidente electo hizo acto de presencia en el estrado del Parque Grant a las 05.00 GMT en punto, poco después de que McCain reconociese ante el pueblo estadounidense su derrota.

Obama apareció en el escenario montado contra el fondo de los rascacielos de Chicago, arropado no sólo por su mujer y dos hijas o las decenas de miles de personas que cubrían el Parque Grant sino por la discreta presencia en el recuerdo de algunos de los presidentes más decisivos del país. Roosevelt, Eisenhower, Madison, Jackson, Washington, Van Buren. Son los nombres de todas las calles que terminan en el Parque Grant y que recorrían decenas de miles de personas para hacer historia.

Times Square, como en Nochevieja

"Yes, we can, yes, we can (Sí, podemos)", el eslogan adoptado por Obama durante su campaña, era gritado al unísono por muchos neoyorquinos que, en medio de un ambiente festivo, algunos con pancartas y otros con banderas estadounidenses o con el símbolo de la paz, festejaban el triunfo del demócrata ante el republicano John McCain.

La céntrica Times Square se asemejaba en cantidad de público y jolgorio al ambiente que ese lugar tiene el día de fin de año, pues es el lugar en el que la Gran Manzana recibe el nuevo año tradicionalmente.

Allí había turistas y estadounidenses, público de todas edades y grupos étnicos que siguieron con emoción el resultado de los comicios desde las gigantescas pantallas de televisión instaladas, y se alegraban cada vez que en el mapa digital de Estados Unidos se coloreaba de azul uno de los estados, indicando la victoria demócrata.