La Cámara de Comercio de Castellón refrenda al defraudador Carlos Fabra

Alega que los delitos fiscales por los que ha sido condenado es un asunto "particular" del expresidente del PP en Castellón para no cesarle como secretario general de la institución. Carlos Fabra cobra 90.000 euros al año de la Cámara de Comercio.

El pleno de la Cámara de Comercio de Castellón ha refrendado en su cargo de secretario general a Carlos Fabra, expresidente del PP y de la Diputación provincial, a pesar de que ha sido condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales.

El pleno de la cámara, presidido por Dolores Guillamón, ha contado con la presencia de los casi 30 miembros que lo componen, quienes no han solicitado la palabra ni formulado pregunta alguna al término de la reunión en la que se ha dado a conocer la decisión, según fuentes de la institución cameral.

La cámara ha emitido un comunicado en la que expresa los argumentos para avalar la continuidad de Fabra al frente del cargo. Sostiene que los "delitos fiscales por los que se condena" a Carlos Fabra "son un asunto" de su "economía particular" en una época "en la que no trabajaba en la cámara y que no afectaron a la actividad de esta corporación". El pleno de la institución dice que "mientras la sentencia no sea firme" se acogerá al reglamento de régimen interior de la cámara que estipula que "el secretario general", cargo que ocupa el imputado, "será permanente e inamovible" y solo podrá ser destituido "por ineptitud o falta grave cometida en el desempeño de sus funciones".

La cámara añade que respeta las decisiones de la Justicia y "acatará sin fisuras las consecuencias que se deriven de la ratificación de la condena de su secretario general". Es decir, que la Cámara de Comercio de Castellón solo destituiría a Carlos Fabra si el Supremo confirma la sentencia y el exmandatario provincial ingresa en prisión.

Carlos Fabra cobra un sueldo de 90.000 euros al año como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón. Idéntico al que ganaba como presidente de la Diputación provincial. Como representante de la cámara, también tiene un puesto en el consejo de administración del Puerto de Castellón. La presidenta de la cámara ha cedido esta mañana su restaurante para que Carlos Fabra ofreciera su rueda de prensa en la que ha cargado contra determinados medios de comunicación y se ha mostrado satisfecho, a pesar de su condena.