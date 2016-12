De Vigo pide a Puigdemont no dejarse llevar por los radicales

La cumbre independentista convocada por Carles Puigdemont ha aparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde la mesa, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha vuelto a insistir en la mano tendida y voluntad de diálogo del Gobierno, aunque ha advertido a Puigdemont de los peligros de dejarse llevar por los radicalismos.

"Me gustaría que cualquier decisión que tomasen no se dejasen llevar por los radicales, ya que la inmensa mayoría de ciudadanos catalanes son moderados y que la radicalidad no es una buena medida", ha afirmado Méndez de Vigo, que ante la insistencia en las preguntas ha sostenido que el referéndum en Cataluña no va a celebrarse. "Referéndum no va a haber porque va contra la constitución. Más claro no se puede decir. Ahora: dialoguemos, hablemos", ha insistido el titular de Educación, que ha vuelto a lanzar el guante al presidente de la Generalitat de Cataluña para que acuda a la conferencia de presidentes autonómicos.

"Creo que donde debemos estar todos es en la conferencia de presidentes autonómicos (...) Vamos a tratar problemas de la gente a nivel multilateral, con todas las administraciones. Lo que ocurre es que a veces las invitaciones se hacen pero a veces no se aceptan y serán los ciudadanos los que valoren las posturas", ha dicho el portavoz del Gobierno, que ha vuelto a repetir el mensaje que defiende desde que sustituyó a Soraya Sáenz de Santamaría como portavoz. "Tenemos la mano tendida para hablar con todos y hemos manifestado nuestra voluntad. Serán los ciudadanos quienes están en la unilateralidad y quienes quieren negociar. La puerta está abierta y la mano tendida", ha aseverado.

Senda de déficit de las CCAA

En el tema económico, Méndez de Vigo ha ratificado la aprobación de la senda de déficit aprobada para las comunidades autónomas correspondiente al periodo 2017-2019. El Gobierno ha acordado que el déficit de las autonomías pueda ser del 0,6% del PIB en 2017, del 0,3% para 2018 y 0,0% para 2019.

Por otra parte, el propio portavoz ha anunciado que las comunidades autónomas recibirán 4.548 millones de euros del FLA derivado de la ampliación del objetivo de déficit de 2016 y el FLA Extra del pasado año 2015.

'El juli', medalla al mérito de las bellas artes Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado la concesión de varias medallas de oro del mérito a las Bellas Artes. Entre los galardonados están el torero Julián López 'El Juli', los actores Ricardo Darín y José Coronado, la cantante Gloria Estefan, el bailarín Rafael Armago o el diseñador Lorenzo Caprile,

