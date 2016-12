Soler pidió a su equipo "borrar los historiales" antes de dejar el ayuntamiento de Getafe

El trece de junio de 2015 sucedieron dos cosas en Getafe: la socialista Sara Hernández tomaba posesión como nueva alcaldesa del municipio, y la Cadena SER revelaba que un juzgado de la localidad había admitido a trámite una querella sobre la construcción del teatro Madrid. Un día antes Juan Soler, regidor popular del municipio los últimos cuatro años, daba una orden a su equipo más cercano: borrar su rastro de los ordenadores del Ayuntamiento que tenían que abandonar.

Conversaciones telefónicas por mensaje intervenidas por la Policía en el transcurso de la investigación revelan este movimiento de Soler y su equipo en un grupo de Whatsapp en el que participaban el propio Soler, varios de sus concejales, asesores y consejeros adscritos a distintas concejalías. A las dos menos ocho minutos uno de estos consejeros decía "Acordaos de borrar el historial completo del ordenador": apenas tres minutos después era el propio Juan Soler - ahora Senador y diputado autonómico con Cifuentes - el que insistía pidiendo que "por favor, borrad los historiales", pidiéndole al anterior que llamase "uno por uno, que siempre alguien lo olvida".

La conversación se produce un día antes de la toma de posesión de Sara Hernández (PSOE) como alcaldesa de Getafe, recuperando uno de los municipios históricos del 'cinturón rojo' de Madrid que Juan Soler arrebató a los socialistas en 2011. Uno de los concejales invita a los miembros del grupo a tomar "unas patatitas" en su despacho, "¡de despedida!" y después se refiere a la petición de Soler: "Lo formateo y no quedan ni las raspas". Otra concejala afirma media hora más tarde que "lo que deberíamos hacer también es borrar el contenido del mail" a lo que Soler contesta que "borrad los mails, tiene razón".

Son conversaciones de Whatsapp intervenidas por el grupo XXVI de la Jefatura Superior de Madrid en el teléfono móvil de uno de los entonces concejales del Ayuntamiento de Getafe a los que también acusa de participar en los amaños de contratos públicos durante la época de Soler como regidor: conversaciones que, según explica el informe, "por su contenido pudieran tener relación con la investigación".

La preocupación de Juan Soler

Meses después, en marzo de 2016, el 'caso Teatro' subía un peldaño: el juzgado número 4 de Getafe ordenaba la detención de cinco personas relacionadas con el expediente, entre ellas altos cargos de Urbanismo y el exgerente de la empresa municipal GISA, responsable de las adjudicaciones. Ese mismo día, Radio Madrid desvelaba un informe en el que la Policía Nacional detallaba el rosario de irregularidades supuestamente cometido durante la gestión de la gran promesa electoral del Partido Popular en el municipio.

Una semana más tarde, un preocupado Juan Soler se ponía en contacto con uno de sus concejales para interesarse sobre este asunto: "¿Yo no firmé nunca nada de obras ni de nada que tuviera reparo alguno de Secretaria o Intervención, no?", le pregunta, añadiendo que "tú lo visabas todo y lo visabas muy bien y a mí me dejaba tranquilo". El concejal asegura que de urbanismo no, pero no pone la mano en el fuego por la encomienda de gestión a GISA del expediente del teatro que investiga la Justicia: "Se hizo en mis vacaciones, cuando regresé se había aprobado la encomienda ya", se limita a decir el concejal.

