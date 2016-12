Estados Unidos consultará tus redes sociales para dejarte entrar en el país

A partir de ahora, todas aquellas personas que soliciten el permiso ESTA para viajar a Estados Unidos tendrán que dar información sobre sus redes sociales para que el trámite sea válido y puedan coger su pertinente vuelo. Todos aquellos perfiles de carácter sospechoso podrían suponer la incapacidad de tomar el vuelo.

Aquellas personas que deseen entrar en la nación tendrán que facilitar esta información después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobara la modificación de uno de los documentos de inmigración para turismo y negocios del país.

La web para solicitar el permiso ESTA ya te pide tus redes sociales

Desde que se aprobara la modificación de este documento, la página web en la que se tramita el permiso ESTA, ya te pide añadir tus redes sociales para validarlas y comprobar quién eres realmente. El ESTA, también conocido como el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, es un proceso que deben realizar los ciudadanos de un total de 38 países entre los que se encuentra España.

El proceso de solicitud del ESTA te pide tus redes sociales. / Engadget

Hasta la fecha, la solicitud de este permiso estaba compuesta de diferentes preguntas básicas de seguridad como, por ejemplo, el motivo del viaje. Además, los viajeros podían permanecer hasta 90 días en el país sin ningún tipo de visa de turista. No obstante, a partir de ahora, la web incluye un nuevo apartado, de carácter opcional (por el momento), en el que tendrás que validar tus redes sociales para comprobar quién eres.

Esta propuesta ha recibido una gran cantidad de críticas desde el primer momento en el que se ha puesto en marcha. Entre otros, la Unión Americana de Libertad Civil asegura que está "especialmente preocupada" de que la discriminación "sea más difícil para las comunidades árabes y musulmanas, cuyos nombres de usuario, puestos, contactos y redes sociales estarán expuestos a un intenso escrutinio", tal y como asegura Engadget.

Aquellos que soliciten visa no tendrán que mostrar sus redes sociales

El objetivo principal de esta medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos es el de lograr una mayor cantidad de información sobre aquellas personas que entren en el país y descubrir sus opiniones y comentarios para identificar cualquier perfil sospechoso y evitar su entrada en el país.

Por el momento, esta decisión no afecta a aquellas personas que soliciten visa de turista, quienes no tendrán que compartir sus perfiles en las redes sociales. No obstante, se espera que próximamente, en caso de que esta medida sea exitosa, vaya incorporándose a nuevos servicios con el objetivo de acabar con los sospechosos.

