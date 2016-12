Xavi: "Mi idea es ser entrenador, pero no tengo ni carnet"

El centrocampista Xavi Hernández se encuentra en Cataluña para disputar con la selección catalana el encuentro amistoso ante Túnez. El ex capitán del Barcelona y actual jugador del Al-Sadd de Catar ya mira al futuro: "Mi idea es ser entrenador, pero no tengo ni carnet. Me lo quiero sacar. Me encantaría en unos años dirigir al Barcelona, pero eso no lo puede hacer cualquiera, no es fácil".

"Me hace especial ilusión volver después de un año y medio a Cataluña y reencontrarme con excompañeros. Creo que será un partido competido y vistoso en el que ambos equipos tenemos el objetivo de la victoria", aseguró el de Terrassa.

El futbolista catalán ha respondido a varias preguntas sobre la actualidad deportiva del Barcelona donde destacó que Luis Enrique es "un excelente entrenador" y está "capacitado de sobras para seguir en el cargo". "Pero no depende de mí y la decisión la tiene que tomar él", añadió.

Xavi también se ha referido a los recientes títulos a nivel individual que ha recibido Cristiano Ronaldo y una vez más ha sido contundente: "Messi es el mejor jugador del mundo y de la historia, Cristiano es un jugador de época pero al lado de Leo nadie puede competir". Además, el exazulgrana ha pedido a su antiguo club que haga un esfuerzo para renovar a Messi y así "conseguir que los culés podamos seguir disfrutando de Leo día a día".

Respecto a la posibilidad que Cataluña pueda algún día disputar partidos oficiales, el jugador ha querido desmarcarse de la polémica y ha apuntado que "ahora debemos disfrutar como podemos del deporte catalán, veo complicado jugar partidos oficiales porque no podemos decidir, estamos dentro de un proceso y el tiempo lo dirá".

Junto a él se encontraba el seleccionador catalán Sergio González que alabó a Xavi y lo definió como "el mejor jugador de la historia de Cataluña", además de apuntar que se siente "orgulloso de haber sido compañero suyo y ahora su entrenador".

