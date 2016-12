Homs se sentará en el banquillo por prevaricación y desobediencia

El Supremo tendrá a Francesc Homs sentado en el banquillo de los acusados. Y lo tendrá porque la investigación que ha desarrollado en los últimos meses el magistrado Andrés Palomo ha determinado indicios de la presunta perpetración de dos delitos.

El primero es la prevaricación administrativa que es descrita hasta sus últimas consecuencias por el juez. Este es un ejemplo: “Resoluciones y disposiciones pues injustas, contrarias a derecho realizadas y dictadas a sabiendas, con plena conciencia de su ilicitud, pues se reconoce por el aforado, que aunque afirmaba al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información la existencia de esas consultas, no realizó consulta a órgano consultivo alguno, al tiempo que indicaba a este Centro que la actividad relacionada con la adecuación informática precisa para la consulta no estaba afectada por la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional”.

Pero el auto del magistrado Andrés Palomo indica que el entonces conseller de la Generalitat siguió adelante y no sólo no suspendió, sino que “potenció, tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional y la consecuente inviabilidad de su celebración, el desarrollo del denominado ‘proceso participativo’ que culminaba en la consulta del 9-N y dio amparo, que afirmaba resultante de consultas jurídicas (en realidad inexistentes) a otras actividades de carácter decisivo para la celebración de la consulta, realizó también alguna contratación ulterior tendente a la efectividad de la consulta, y comunicó la no difusión de la campaña institucional por parte de algunos medios al organismo administrativo competente para sancionarlos”.

En definitiva, Homs se sentara como acusado ante la Sala de Lo Penal porque en este procedimiento solo la Fiscalía ha presentado cargos. De hecho, el Ministerio Público tiene 10 días para solicitar la apertura de juicio oral o pedir el archivo.

No parece muy real que la Fiscalía pida el sobreseimiento. Es más presentara escrito de acusación en el que se van a detallar los presuntos delitos y las penas que en ningún caso son privativas de libertad. Son penas de inhabilitación para cargo público.

Comentarios