'Los Simpson' revela (por fin) la marca y el modelo del coche de Homer Simpson

A pesar de que ya llevan más de 28 años con nosotros, a día de hoy seguimos conociendo nuevos datos sobre la familia de animación más famosa de la historia: 'Los Simpson'. En abril de 2012, el creador de la serie confirmó que se basó en la ciudad de Springfield del estado de Oregón para crear la ciudad, uno de los secretos mejor guardados por el también creador de 'Futurama'.

A pesar de ello, Groening aseguró que esa no era su posición real en el ficticio mundo protagonizado por la familia Simpson. En la trama, Springfield se ubica al oeste de Shelbyville, al sur de Ciudad Capial, al noreste de Ogdenvile y al sureste de Cypress Creek.

El coche es un Plymouth Junkerolla de 1986

En esta ocasión, 'Los Simpson' es noticia porque, en el último capítulo de la vigésimo octava temporada han revelado la marca y el modelo del destartalado vehículo que acompaña a la familia desde el primer capítulo de la serie.

Hasta la fecha, este coche, que cuenta con varios golpes en el guardabarros delantero izquierdo y la antena del coche doblada, era descrito como un sedán rosado. En algún capítulo se había sugerido que el coche fue construido en Croacia, a partir de los viejos tanques soviéticos, pero nunca se había revelado su marca.



En el último capítulo de la serie, conocido como Pork and Burns, se ha revelado finalmente que el vehículo de Homer Simpson es un Plymouth Junkerolla de 1986. Durante su visita a un túnel de lavado, un empleado del servicio se refiere al coche de Homer Simpson como un Plymouth Junkerola, revelando así una de las preguntas más típicas.

Inspirado en el Chrysler Sedán de la serie K

Tal y como afirma The Simpson Wiki, el coche ha sido diseñado a partir del diseño Plymouth Valiant de 1973. No obstante, el blog Janopnic ha negado que esté basado en ese coche puesto que no son similares en aspecto.

El coche en el que podía haberse ambientado el vehículo de Homer SImpson. / Chrysler

Tras investigar en torno a los vehículos de los años 80, el blog ha determinado que el vehículo de Homer Simpson se ha inspirado en un Chrysler Sedán de la serie K. Pese a que tanto los faros traseros y los parachoques de este vehículo no tienen nada que ver con el coche del padre de familia amarillo, Chrysler podría haber utilizado piezas antiguas como los parachoques cromados del Valiant o los restos de alerones y faros traseros que sobraron de los Valiant de 1971.

En definitiva, el vehículo de la familia Simpson es un Plymouth Junkerolla de 1986, un vehículo ficticio inspirado en el Chrysler Sedán de la serie K de los años 80.

