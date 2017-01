'Pilot': el auricular que traduce conversaciones de forma casi simultánea

El pasado mes de mayo, Waverly Labs ponía en marcha una campaña de crowdfunding, a través de la plataforma Indiegogo, mediante la que buscaba los fondos necesarios para desarrollar el Kit de Traducción Pilot. Se trata de un auricular inteligente, que se conecta de forma inalámbrica con los dispositivos móviles y que no requiere de conexión a Internet para traducir idiomas en tiempo real.

Tras conseguir más de cuatro millones de euros a través de la campaña de financiación en apenas un mes, este dispositivo ya se ha puesto a la venta por cerca de 190 de euros. Pese a que habrá que esperar hasta mayo para recibir el producto, la compañía ya ofrece la posibilidad de reservar el producto.

¿Cómo funciona 'Pilot?

Para poder llevar a cabo la traducción simultánea, cada uno de los usuarios interesados en entender a la otra persona deberá colocarse en la oreja uno de los auriculares que conforman el kit de traducción 'Pilot'. Gracias a estos auriculares, con micrófonos integrados para recoger la voz, el kit de traducción será capaz de escuchar el mensaje de cada uno de los interlocutores, filtrando el ruido de fondo, y traducirlo a diferentes idiomas.

El sonido captado por el auricular llega digitalizado a la aplicación del teléfono móvil de 'Pilot', donde se produce la traducción, y se envía posteriormente, ya traducido, al auricular del otro interlocutor. Se estima que el retardo típico por la traducción es de dos segundos. No obstante, se espera que pueda mejorar de cara al futuro con actualizaciones de software. Para que esto sea posible, la aplicación utiliza el reconocimiento de voz, la síntesis de voz y la traducción automática.

La aplicación móvil ya está disponible

Con el objetivo de demostrar su capacidad para traducir conversaciones, la compañía ha lanzado, a comienzos de 2017, la aplicación de 'Pilot' tanto para Android como para iOS. Mediante esta aplicación se puede comprobar que la aplicación, disponible en doce idiomas, ya es capaz de traducir conversaciones a muy buen nivel.

Tras alcanzar el éxito en Indiegogo, ahora 'Pilot' tendrá que mantenerse y no desplomarse en un mercado en el que muchos otros traductores simultáneos no han conseguido establecerse. El objetivo de este dispositivo es el de construir un mundo en el que el idioma no suponga ninguna barrera, ¿lo conseguirá?



