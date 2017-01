Setién recomienda a Sergio Araujo que se vaya: "Aquí no podemos ayudarle"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, ha anunciado que este viernes sentará en la grada a tres jugadores por motivos disciplinarios en el partido de Liga que tiene que disputar su equipo ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Gran Canaria.

El técnico cántabro ha asegurado haber visto "cosas extrañas" en los entrenamientos de esta semana, tras la última derrota por 5-0 ante el FC Barcelona, y por eso llevará convocados a tres jugadores del filial de Tercera.

Quique Setién cree que es "mejor" perder ahora puntualmente a algunos jugadores que, a la larga, "a todo el equipo", porque él ya ha pasado por este tipo de situaciones conflictivas y sabe que suelen terminar con la destitución del propio entrenador.

El preparador santanderino ha reconocido en rueda de prensa que ha vivido "la peor semana" desde que se hizo cargo del plantel grancanario en octubre de 2015, agravada ayer con la noticia de un nuevo positivo por alcoholemia del delantero argentino Sergio Araujo, al que recomienda que abandone la entidad y busque ayuda, "porque tiene un problema que no puede controlar".

Quique Setién: "Seguramente @Sergioa_24 necesitará ayuda y creo que en un equipo de fuera puede demostrar sus grandes condiciones". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 19 de enero de 2017

"No está bien asesorado por su entorno. Cuando metía los goles también era eso y todos lo sabían porque ya pasaban estas cosas. Necesita dar un cambio y un giro fuera porque aquí no podemos. Le pasa algo que no puede con ello. Habrá que ayudarle. No voy a disculparle porque es lo suficientemente mayor para saber lo que hace, pero tiene que salir de aquí y le va a venir bien. Es una situación desagradable”, ha señalado.

