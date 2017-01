La condena a Strawberry, a debate

La Cadena SER ha reunido a dos penalistas para discutir la sentencia del Tribunal Supremo que ha revocado la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al vocalista de Def con Dos, César Strawberry, y le ha condenado a un año de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas.

José María Fuster Fabra defiende la decisión del alto tribunal porque sostiene que el derecho a la libertad de expresión encuentra su límite "cuando se humilla las víctimas del terrorismo" y si se traspasa ese límite es necesaria la "sanción penal". La víctima del terrorismo, dice Fuster Fabra, "es la única víctima de delito a la que el delincuente utiliza para hacernos daño a todos porque quiere atacar a toda la sociedad, de ahí que se proteja a la víctima del terrorismo".

Manuel Ollé se muestra en contra y apunta a la responsabilidad del legislador -no de jueces o fiscales- porque este artículo del código penal "no tiene sentido". Ollé no comparte los tuits de César Strawberry pero defiende que "hay otros mecanismos antes de acudir a la vía más grave que es el derecho penal". Este abogado suscribe el voto particular del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez y señala que "estamos ante un derecho penal expansivo que parece que es para contentar". Estamos ante un "ilícito", concluye, pero "no un ilícito penal".

