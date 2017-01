Mediaset combate el acoso escolar con 'El Langui' y a ritmo de rap

La nueva campaña del proyecto 12 meses de Mediaset España pone el foco en el acoso escolar.

Se buscan valientes es una iniciativa que pretende concienciar y ayudar a combatir el bullying y lanzar un mensaje directo a la sociedad que conforma el círculo de testigos.

"Queremos abrir el debate, concienciar socialmente de que el acoso escolar es una evidencia real y vive con nosotros cada día. Queremos concienciar también a las instituciones para que verdaderamente haya un debate serio en este país sobre este problema", explicó en la presentación de la campaña Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

"En mi época, cuando yo sufrí acoso, no haba nada de eso. Éramos acosados y además sufríamos la vergüenza. No podías decirlo porque 'eran cosas del colegio' y ahí se quedaban. Hoy en día ya no. Hoy es un drama social, una tragedia que atrapa a miles de niños y afecta indistinta y transversalmente a todos", relató Jesús Vázquez, presentador de Proyecto bullying.

La guía argumental y constructiva para construir el guion del videoclip, las metáforas visuales y la letra del rap ha sido el método finlandés Kiva, una referencia en la lucha contra el acoso en las aulas que consiste en no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre víctima y acosador, sino que se basa en la actuación sobre los alumnos testigos.

El Langui ha colaborado en la elaboración del rap del valiente, que contiene y articula todo el mensaje: "Hemos redefinido la palabra 'valiente'. Aquí no hablamos a la víctima, aquí mandamos un mensaje directo a la sociedad. A partir de ahora ellos son los valientes, los encargados de derribar el círculo del acosador. Ser valiente es dar la cara ante una situación de injusticia y posicionarte del lado del que está solo. Sacar tus sentimientos, no a base de puños, sino desde corazón".

