Blanca Portillo responde a Javier Marías

Esta mañana, la actriz y directora Blanca Portillo ha respondido al artículo publicado el pasado 22 de enero en El País Semanal por el escritor Javier Marías con el título 'Ese idiota de Shakespeare". En su columna, el escritor cuestionaba, entre otras cosas, que actrices den vida a personajes femeninos, "actrices que se hacen pasar por Bruto, Cimbelino, Enrique V, Enrique IV o Malvolio, convertido además en Malvolia". Marías hacía alusión directa al trabajo de José Luis Gómez interpretando 'La Celestina', y al de Blanca Portillo: "no me tentó ver a Blanca Portillo en el papel de Segismundo, de La vida es sueño. Lo lamento, pero si uno va al teatro hoy en día está expuesto a cualquier sobresalto. Y a cualquier sandez de no pocos directores".

Primero en el programa Hoy por Hoy, y después en la presentación de la obra 'El Cartógrafo' en Madrid, Blanca ha calificado de "irresponsabilidad" las palabras del escritor y acádémico y considera que "tira piedras contra su propio tejado, el de la cultura". A la actriz le sorprende, además, que hable del teatro alguien que comienza su artículo confesando que no va y cree que las opiniones que vierte en su columna son una "falta de respeto" hacia quienes compran entradas y hacen cola para ir al teatro.

