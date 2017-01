Trump asegura que no habrá reunión con México hasta que no les traten con respeto

Días de tensión en las relaciones bilaterales de EEUU y México, de tensión virtual ya que las declaraciones han ido apareciendo en Twitter hasta la comparecencia de Donald Trump.

Esta tarde el nuevo presidente estadounidense escribía en Twitter: "Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”. El presidente mexicano, que iba a visitar Washington la semana que viene, no tardó en contestar a Trump. También en Twitter. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes", afirmó Peña Nieto en su cuenta de la red social.

Y tras ello llegó la rueda de prensa del presidente estadounidense. Trump ha matizado el plantón de Peña Nieto asegurando que había acordado con su homólogo cancelar la reunión ya que iba a ser “estéril”. Trump ha ido más allá al asegurar que ese encuentro no tendrá lugar hasta que México trate al país "con respeto".

Para Trump, que México trate de manera justa y con respeto a EEUU significa que el país vecino acepte pagar el muro que él quiere construir en la frontera común para frenar la inmigración ilegal, algo que ha rechazado rotundamente Peña Nieto. El mandatario insistió hoy en que ha "dejado claro" al Gobierno mexicano que los estadounidenses "no pagarán" ese muro, al enfatizar la importancia de la seguridad fronteriza.

El nuevo presidente de los Estados Unidos firmó este miércoles una orden ejecutiva para comenzar "en meses" la construcción del muro en la frontera entre los dos países, una decisión que Peña Nieto lamentó al reiterar que México no pagará los costes de esa barrera, como pretende el presidente estadounidense.

