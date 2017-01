Errejón: "Yo no pienso irme, se cual sea el resultado de Vistalegre"

"Creo que a veces cuando alguien se empeña en discutir sobre quien sigue al frente cuando eso no está en discusión, lo que está mostrando es una renuencia, una resistencia a discutir de ideas" ha dicho este jueves Íñigo Errejón preguntado en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces por las declaraciones de Iglesias que ayer volvió a insistir en que si su propuesta política y su lista no son las más votadas en Vistalegre II dejará la Secretaría General.

"Yo no me voy a ir a ningún lado, yo voy a estar donde me pongan los compañeros donde me ponga la dirección y donde me pongan las bases: no me voy a ir a ningún lado, me guste más o me guste menos el resultado de nuestra asamblea" ha respondido Errejón.

"Creo que Pablo Iglesias tiene que seguir siendo el Secretario General de Podemos y al mismo tiempo creo que nos merecemos un debate sobre cuál es el rumbo de podemos"- ha asegurado el número dos de Podemos añadiendo que "la mejor manera de llegar a acuerdos es una labor más cuidadosa y más con cariño que lo que vivimos ayer" (en referencia a la reunión entre corrientes convocada ayer por Pablo Iglesias) Errejón ha calificado la cita de ayer de "una ronda de contactos" asegurando que "el trabajo para intentar llegar a acuerdos no es sólo decirlo, es trabajarlo, cuidarlo y mimarlo"

Anticapitalistas prepara ya su propia lista

Por otro lado, el eurodiputado de Podemos y líder de la corriente Anticapitalista Miguel Urbán ha anunciado este jueves que este fin de semana su equipo convocará asambleas para preparar su lista para Vistalegre II. "Recordemos que la única forma de defender esos textos es presentando una lista. Nosotros lo que queremos es presentar y defender una ideas políticas en Vistalegre", ha asegurado Urbán en rueda de prensa.

