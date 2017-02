"Nos enteramos de la muerte de mi hermano al ver las fotos de su cadáver torturado"

¿Tienes miedo al régimen tras presentar la querella?

Yo no tengo miedo desde luego, lo que temo es por mi familia que está todavía allí en Siria.

¿Esperas que la justicia española finalmente investigue vuestro caso?

Pues sí todo lo que quiero es que se investigue este caso de mi hermano como el de otra gente. Todas las familias que están luchando, que se levante la voz, que se hable de ello, que los culpables tengan que hablar delante de la Justicia para que se juzgue estas cosas que están pasando en Siria.

¿Crees que tu caso puede abrir la puerta a que se investiguen estos crímenes también en otros países?

Pues sí, ojalá que otros países sigan el mismo camino y den la oportunidad a otras familias.

¿Qué te movió a buscar una abogada y denunciar ante los tribunales?

Porque yo quiero que se haga justicia con el caso de mi hermano, porque es muy buen hermano, porque la mataron de esta manera. No tiene corazón quien lo mató así, no tenía culpa de nada y no tenía que haber muerto de esta manera. Mi hermano estaba trabajando y se lo llevaron así por así.

¿Tu hermano tenía alguna vinculación política, era perseguido por ello?

Nada de nada, ni salía a manifestarse contra el régimen ni con el régimen, nada de nada. Él iba de su trabajo a casa y de casa al trabajo era muy buena persona. Yo desde luego te digo la verdad, somos once hermanos y él era el mejor, trabajando siempre, muy tranquilo en su casa con su familia no hacía otra cosa.

¿Tu familia sigue en Siria, pero tu madre no ha visto las fotos y no está enterada del todo del desenlace de tu hermano ?

Mi madre no ha visto las fotos, ella todavía tiene la esperanza de que él siga en la cárcel y que todavía no está muerto. Ni mi madre y otros hermanos todavía no han visto las fotos pero mi cuñada y otros hermanos y yo somos los que estamos con el caso.

¿Cómo ha sido la búsqueda de tu hermano, todavía no sabéis ni donde está enterrado, como fue esa búsqueda por los centros de detención de Damasco?

Pues mi cuñada cuando se ha ido a preguntar con su madre por las cárceles ha visto a la gente en la puerta y no le han dicho nada , no han encontrado su nombre ni nada. Yo llevo 7 años sin ir a Siria y no sé cómo están las cosas por allí. Les mandaron de un sitio a otro para seguir preguntando. Al final encontraron unas imágenes de fotos con una raja en el cuello, vestido, era otra foto de la que estaba desnudo, con su ropa con la que había salido de casa. Pero mi cuñada tenía miedo a decir a gente del régimen que sí, que ese era su marido.

Con esta querella abres camino quizás a otras familias, ¿qué le dirías al juez de la Audiencia Nacional al que le llegue para que investigue el caso de tu hermano?

Quiero decirle al juez que mi hermano ya está muerto pero ojalá que esto no le pase a otra gente, que nadier muera de esta manera con tanta tortura.

Porque tú también te sientes una víctima de todo esto…

Yo soy víctima por el dolor que me ha causado todo esto, cuando veo las cosas así. La gente no se puede morir de esta manera .No tiene la culpa de que se mueran de esta manera. Ojalá que salga todo adelante, estamos luchando y ojalá se pueda parar esta guerra, esto es lo que prefiero.

