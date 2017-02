Así vende hamburguesas uno de los hombres de confianza de Trump

El presidente de EE UU, Donald J. Trump, ha escogido como secretario de Trabajo a Andrew Puzder, director ejecutivo de la compañía CKE Restaurants, que aglutina a cadenas de comida rápida como las hamburgueserías Carls Jr. o los locales especialzados en comida tex-mex Green Burrito. El nombramiento aún no se ha llevado a cabo porque, tal y como informa The Washington Post, se están resolviendo ciertas incompatibilidades. Pero más allá de las cuestiones burocráticas, hay quien le critica por exigir a sus trabajadores que hagan horas extras no remuneradas o por recurrir a anuncios publicitarios en los que, de forma muy descarada, se trata a las mujeres como objetos sexuales.

Carls Jr. es una de las mayores cadenas de hamburgueserías de EE UU y sus campañas publicitarias, en las que han participado rostros tan conocidos como Kim Kardashian o Paris Hilton, han sido ampliamente criticadas. Basta con echar un vistazo a los resultados de la búsqueda "Carls Jr. ads" [publicidad de Carls Jr.] en Google Imágenes para hacerse una idea de su trayectoria.

Captura de pantalla de los resultados de Google al buscar "anuncios de Carls Jr". / GOOGLE IMÁGENES

Pero también echan mano de mensajes explícitos del tipo "Ella te dirá que el tamaño importa. Ella miente", o eslóganes como "Todo natural" colocados junto a una modelo que luce un gran escote. Y en su cuenta de Instagram, más de lo mismo.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, la periodista gastronómica Rebecca Flint Max, senior editor la revista San Francisco Magazine, asegura que a Puzder no solo le precede la fama de recurrir en chicas en bikini para vender sus "horribles hamburguesas" sino que se ha opuesto a numerosas iniciativas para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector: "No es alguien que cuide a quien se supone que la Secretaría de Trabajo tiene que proteger".

