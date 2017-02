Azafatos y azafatas "con ropa cómoda" para la Volta a la Comunitat Valenciana

La Volta a la Comunitat Valenciana, que se disputa hasta el domingo, utiliza "azafatos y azafatas vestidos con ropa cómoda" para entregar los trofeos al final de las etapas para "romper estereotipos en el mundo del deporte", según ha señalado la diputada provincial de Deportes de Valencia, Isabel García. Entre las propuesta de esta diputada se encuentra la de que en un futuro sean "exdeportistas y patrocinadores, tanto hombres como mujeres, los que entreguen los premios".

La Volta a la Comunitat Valenciana es una de las primeras que se disputa en el calendario internacional tras el Tour Under Down de Australia, en la que a principio de este año la organización decidió suprimir las azafatas del podio al alegar que no quería "cosificar" a la mujer.

García propuso esta idea, tal y como ha recordado en un comunicado la Diputación Provincial de Valencia, al director de la Volta, el exciclista Ángel Casero, y la competición la ha puesto en práctica. La diputada afirmó que con esta iniciativa se rompen "estereotipos del mundo del deporte en la entrega de trofeos" y añadió que esta iniciativa, enfocada a combatir el sexismo, "es un primer paso que ha de progresar en años venideros".

Esta nueva forma de entregar los trofeos se ha puesto en práctica en las dos primeras etapas ya disputadas de la Volta y continuará hasta su conclusión.

