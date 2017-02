Cómo aprovechar Internet para que los niños naveguen de forma segura

Navegar por Internet de forma totalmente segura es complicado. Está repleto de amenazas al acecho de cualquier fallo para adentrarse en tu ordenador o teléfono móvil y robar tus datos bancarios o personales. Es por ello que hay que tomar diversas medidas para navegar de forma segura y sin miedo a ser atacado por piratas informáticos.

Entre las principales acciones que puedes llevar a cabo para navegar tranquilamente por Internet destacan algunas como, por ejemplo, tener cuidado a la hora de conectarse a redes wifi públicas o desconocidas, evitar contraseñas fáciles de recordar, no utilizar una misma contraseña para todas tus cuentas, no aceptar los ajustes por defecto de tus redes sociales y, desde luego, no contar por las redes sociales que te vas de vacaciones.

Cómo educar a los niños para que naveguen por Internet

Si ya es difícil navegar por Internet de forma segura, más difícil es todavía para los más pequeños, quienes empiezan a conectarse a la red a cada vez edades más tempranas. El uso diario de Internet ha crecido un 76 por ciento anualmente desde el año 2000, sobre todo entre los más pequeños, lo que hace fundamental educar a los niños y niñas para que aprendan a hacer frente a las diferentes amenazas que se pueden encontrar en Internet.



La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Google han puesto en marcha una plataforma para ayudar a los usuarios de Internet a navegar de forma segura. Entre otras cosas, la web del proyecto muestra las diferentes precauciones que debes tomar tanto tú como los más pequeños para que tus hijos puedan navegar por Internet y esquivar las diversas amenazas que se puedan encontrar.

Del control parental al filtro de contenidos

Uno de los principales consejos que ofrece esta plataforma es que filtres los contenidos para que los niños no puedan acceder a contenidos inadecuados como aquellos que inciten a la violencia, por ejemplo. Activando la navegación segura en tu buscador, disponible en todos los navegadores, podrás proteger a los más pequeños de páginas web peligrosas. Tanto Google, como Bing, Firefox, Internet Explorer o Safari cuentan con su propio centro de seguridad para filtrar contenidos.

Otra de las grandes herramientas para supervisar lo que hacen los niños en Internet es el control parental. Gracias a esta característica, disponible tanto en teléfonos móviles como en los ordenadores o incluso televisores, podrás seleccionar las aplicaciones y el tipo de información al que podrán acceder los niños.

Para activar esta opción en Android tendrá que acceder al menú de 'Ajustes' y seleccionar 'Usuarios'. Una vez dentro, deberás crear un nuevo usuario y establecerlo como 'Perfil restringido' para desactivar las aplicaciones que consideres inadecuada para los más pequeños. En iOS tendrás que entrar en la sección de 'Ajustes', ir a 'General' y acceder a 'Restricciones', donde podrás escoger qué aplicaciones podrán utilizar los niños y cuáles no.

Apps para proteger a los más pequeños en Internet

Además de estas dos opciones, Internet ofrece una gran cantidad de aplicaciones para controlar a los niños y niñas para que naveguen de forma segura por Internet. Una de las más completas es Kaspersky SafeKids, una aplicación que ayuda a los padres a restringir el acceso a ciertas páginas web o aplicaciones. En caso de que tus hijos traten de acceder a ellas, automáticamente te llegará un aviso al teléfono. Esta aplicación también incluye la opción de conocer la ubicación de tu hijo en cada momento, aunque para esta opción se necesita ser 'premium'.

En caso de que busques aplicaciones que permitan configurar qué verá el niño o la niña cuando tenga el teléfono móvil entre manos, aplicaciones como 'Kuukla' y 'El Control Parental' son tu solución. Una vez hayas entrado en estas aplicaciones, tan solo podrás salir mediante una clave de seis dígitos anteriormente creada por ti. Gracias a estas apps, los niños no podrán acceder a cualquier aplicación y, también podrás, entre otras cosas, establecer el tiempo límite de uso del smartphone y rastrear el terminal, entre otras cosas.

Por último, si no quieres que tus hijos utilicen el teléfono móvil a la hora de comer o de cenar, una práctica cada vez más extendida, podrás utilizar la app 'Dinner Time Plus' para bloquear el teléfono móvil de los más pequeños durante un periodo determinado de tiempo. Al igual que en las anteriores aplicaciones, también podrás crear una lista de aplicaciones restringidas para que los niños naveguen de forma segura por Internet.

En definitiva, y para asegurar que los niños puedan navegar de forma segura por Internet, tanto los teléfonos móviles como los ordenadores ofrecen una gran cantidad de apps y herramientas para que no corran ningún tipo de riesgo a la hora de acceder a Internet.

Comentarios