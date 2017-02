Paralizada in extremis la expulsión del menor marroquí del CIE de Aluche

" Se ha decidido posponer la devolución porque el abogado ha aportado nueva documentación y la Fiscalía la va a analizar. Una vez que se analice se pronunciará y entonces decidiremos" así explican fuentes del Ministerio del Interior a la Cadena SER la decisión de paralizar la expulsión del menor marroquí a menos de 12 horas de la hora prevista para llevarla a cabo. Se ha decidido suspender temporalmente la devolución a Marruecos del joven internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche a expensas de que sea la Fiscalía del Menor en Las Palmas la que revise los nuevos documentos que le ha remitido el abogado del chico alahuí.

Ni los requerimientos del Comité de Derechos del Niño de la ONU ni las varias sugerencias del Defensor del Pueblo, la última de esta misma mañana habían evitado que la Policía Nacional le notificara esta mañana al adolescente marroquí su plan de viaje para ser devuelto a Marruecos mañana miércoles. La dirección del CIE de Aluche le había notificado al menor que seríá expulsado a Marruecos a primera hora de este miércoles, a las 6:45 primero en avión hacia Jerez y después en barco hacia Ceuta donde será entregado en principio a las autoridades policiales marroquíes a través de la frontera del Tarajal, en Ceuta.

Tal y como avanzó la SER el pasado jueves , tras recibir la comunicación de Naciones Unidas emitida ese mismo día y la recomendación del Defensor del Pueblo, a instancias de la ONG Pueblos Unidos que asiste al menor en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid , el Ministerio del Interior decidió posponer la devolución pero como la Fiscalía de Las Palmas no cambia su decisión de decretarlo mayor de edad, a pesar de la documentación original que porta, le ha comunicado primero que sería expulsado a su país en las próximas horas y ya por la tarde le ha trasladado la novedad, que de momento se paraliza su devolución a Marruecos.

“Hemos comunicado de nuevo a Naciones Unidas el incumplimiento por parte de España de las medidas provisionales que se habían estado en este órgano internacional y remitiéndole evidentemente también la notificación del vuelo al mismo tiempo al Defensor del Pueblo porque España no solo tiene que respetar la relación que mantiene con Naciones Unidas sino que también está vulnerando de manera evidente los tratados internacionales suscritos por España y legislación española” advertía en declaraciones a la SER, Santiago Yerga, abogado de Pueblos Unidos, antes de conocer la paralización de la expulsión.

La ONG jesuita había pedido amparo hoy de nuevo a la ONU y ha vuelto a exigir a la Fiscalía que asuma la veracidad de la documentación que porta el chico y que reconsidera su postura de mantener su decreto de mayoría de edad, “nos parece manifiestamente sorprendente que por parte de la fiscal se respete la veracidad ni el contenido de los documentos que se han venido aportando sucesivamente en este sentido quiero matizar que ya no solo hemos aportado también a nosotros se han aportado la partida nacimiento de la copia del Libro de Familia sino que incluso se ha portado tanto la Fiscalía como Naciones Unidas documento expedido por las autoridades marroquíes los que consta la foto del menor con lo cual difícilmente se puede sostener que no es ese el menor que lo que intenta deslizar de una manera a nuestro juicio bastante incorrecta la Fiscalía de Las Palmas “ afirma Yerga , muy crítico desde el inicio con la actitud de la fiscal canaria.

“Nos encontramos con la tozudez de la Fiscalía de Las Palmas que no quiere dar validez a unos documentos que no sólo en virtud de tratados multilaterales tienen vigencia en España especialmente en relación con el convenio internacional suscrito por España y el Reino de Marruecos en cuanto al reconocimiento de determinados documentos de los cuales uno de ellos solos el Registro Civil marroquí en este caso” denuncia el abogado de Pueblos Unidos.

La Fiscalía descarta por el momento reconsiderar su decreto de mayoría de edad

"Estamos aplicando la ley de extranjería y la jurisprudencia del Supremo, si no hay pasaporte original no podemos considerar otra opción" aseguran a la SER fuentes de la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Estas fuentes descartan de momento cambiar su decisión entre otros motivos porque "hasta cuatro médicos dijeron que tenía unos 20 años tras las pruebas de determinaión de la edad, y porque la documentación que nos ha sido remitida por el momento,entre ellas fotocopias, no es suficiente para concluir que sea menor de edad" concluyen desde el Ministerio Fiscal.

Estas fuentes aseguran que será mañana cuando se revise toda la nueva documentación aportada.



Save The Children denuncia que se está vulnernado la legislación internacional

Antes de conocerse esta novedad, la ONG especializada en los derechos de la infancia, Save the Children, denunciaba esta tarde que la decisión del Gobierno español de expulsar al menor marroquí "vulnera gravemente sus derechos y contraviene la petición al respecto del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

“Hasta llegar a esta situación, los derechos de este menor marroquí han sido gravemente vulnerados. A pesar de tener documentación que probaba su edad, fue sometido a pruebas altamente cuestionadas condenándole a la desprotección. Si finalmente se produce la expulsión, esta supondrá una flagrante vulneración de todos los tratados internacionales en materia de derechos del niño de los que España es parte”, denuncia Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Save the Children se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado recordándole que el Tribunal Supremo prohibió en 2014 someter a los menores migrantes a estas pruebas de edad y que el pasaporte y otros documentos oficiales de identidad tienen que ser considerados como pruebas válidas.

El plan de la Policía Nacional sigue siendo el de proceder a la expulsión mañana a primera hora si nada lo evita en el último momento.

Comentarios