Pau Donés anuncia que vuelve a tener cáncer

El maldito cáncer siempre ataca por sorpresa, a traición. Y, a veces, ataca por segunda vez, cuando empiezas a pensar que ya está todo superado. “Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado”, escribe el cantante Pau Donés en su blog, donde ha anunciado que vuelve a tener cáncer en una entrada titulada Ahora toca volver a navegar.

El músico aragonés fue operado en 2015 de un cáncer de colon y comenzó un largo periodo de recuperación. En su momento, Donés recurrió al humor, a un vídeo, para contarle a sus seguidores lo que estaba pasando y ahora lo ha hecho con un texto emotivo y lleno de energía. Si ante su primera operación, Donés se alejó de los escenarios, en esta ocasión el músico no tiene intención de apartarse de su trabajo. “Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música”, escribe el artista en su web. “Llamé a mi oncóloga, Elena Élez, y le expliqué todo lo que tenía en mente para este año y que, a pesar de las últimas noticias, no iba a dejar de hacer. Tenía un plan y el cangrejo no me lo iba a joder. La jefa (así llamo a la doctora Élez) me dijo que ni se me ocurriera dejar mis planes de lado. Que a por ello, con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella. Y así lo vamos a hacer”.

El músico tenía planes de editar este año disco y de volver a los escenarios y en su post asegura que estos no se verán alterados en esta ocasión. “Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento”, relata. La enfermedad, en esta ocasión, no va a frenar al cantante que vuelve a las tiendas y a la carretera para mirar al cáncer y los ojos y, como dice, dedicarle “5 minutos al día”.

