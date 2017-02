Aretha Franklin anuncia que se retira

Aretha Franklin cumplirá 75 años este 2017 y, sencillamente, quiere pasar más tiempo con sus nietos cuando salgan de colegio. Así lo ha manifestado en una entrevista en una televisión local de Detroit (recogida por The Guardian) donde no ha descartado hacer "alguna que otra cosa selecta, como mucho una al mes, durante seis meses del año".

La gran diva del soul ha adelantado además que está "entusiasmada" porque está grabando un disco junto a Stevie Wonder en Detroit. Serán todo canciones inéditas y verá la luz en septiembre. Eso será lo último que haga antes de esa retirada que, reconoce que será parcial: "No voy a dejar de salir y limitarme a estar sentada sin hacer nada. No sería bueno tampoco".

"Me siento muy enriquecida y orgullosa por cómo empezó mi carrera y dónde está ahora", se jactaba Franklin en la entrevista. Seguro que cuando comenzó -siendo una niña cantando con su padre, el reverendo Franklin, de iglesia en iglesia- no podía ni imaginar que haría llorar de la emoción a un presidente de los Estados Unidos y que ese presidente, además, sería negro.

