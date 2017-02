Explosión en la central nuclear de Flamanville, al norte de Francia

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia, ha registrado este jueves a las 10.00 horas una explosión en las obras de construcción del tercer reactor nuclear, según informa el diario local Oues-France. Al menos siete personas se encontraban en el lugar y hay de cinco intoxicadas por inhalacación de humo, según señalan los medios.

Los equipos de emergencia se han desplazado hasta el lugar pero no ha sido necesario activar el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear, según fuentes de la prefectura citadas por el diario. El incendio ha comenzado en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma.

La planta pertenece a la empresa Électricité de France (EDF) con sede en París y tiene en funcionamiento dos reactores nucleares contruidos en los años 1986 y 1987. La finalización de la construcción del tercer reactor está prevista para el año que viene.

