El PP debatirá sobre la candidatura de Cifuentes

La ponencia de Política y Estatutos recibió más de 1.300 enmiendas. En estas últimas semanas, muchas de ellas se han ido desechando o incorporando al texto. Según el Partido Popular ahora ya sólo quedan unas 200 por resolver y se debatirán, a puerta cerrada, en el Congreso Nacional.

Al final se abordarán varios asuntos polémicos como la limitación de mandatos, la implantación de primarias, la posibilidad de establecer correcciones al sistema de elección del líder y la acumulación de cargos. En este último apartado se tocará el caso concreto de María Dolores de Cospedal, la incompatibilidad de que siga siendo secretaria general del PP y ministra de Defensa.

Pero no será la única persona sobre la que se sitúe el foco de atención. Hay otra petición curiosa. También hay quien ha planteado que los presidentes de gestora no puedan ser luego candidatos. Con esta reclamación parece que alguien quiere cortar el paso a Cristina Cifuentes. Sobre todo porque la demanda procede de sus propias filas, de Madrid. Y aunque en Génova piensan que estas dos enmiendas no saldrán adelante, el morbo ya está asegurado.

Lo que, por lo visto, nadie saca a relucir es el tema del coordinador general. Algunos creen que se debería rescatar este puesto que ya desempeñó en 1996 Ángel Acebes, cuando José María Aznar se llevó a Francisco Álvarez Cascos con él al Gobierno. Los compromisarios no han pedido que se introduzca en las normas internas y Rajoy tampoco da pistas.

Pero en Génova explican que, en caso de crearse, no sería ningún problema porque bastaría con que el primer Comité Ejecutivo Nacional lo dictase (en el artículo 40.1.d se señala que este órgano puede aprobar las modificaciones, supresiones o refundiciones que afecten a la organización y funcionamiento interno). Es decir, que el mismo domingo 12, cuando se celebre la primera reunión del líder del PP con su nuevo equipo, ya se podría dejar hecho.

Lo que no se ha aceptado, por el momento, es que Nuevas Generaciones tenga un puesto en el comité de dirección. Se confirma, además, que el del expresidente de honor queda vacante. Y en cuanto al debate sobre la maternidad subrogada, los populares reconocen que está siendo "muy complicado" dar con un texto de consenso.

Sí se ha cerrado, al menos, una cosa que exige la ley de partidos. Es un tema que a los populares les divierte mucho. A partir de ahora ya habrá definición para el pájaro que aparece en su logo. Van a poner que es "un charrán, comúnmente conocido como gaviota".

