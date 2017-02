Pablo Iglesias no descarta dejar el escaño si su proyecto no resulta elegido en Vistalegre

Podemos continúa con la confrontación interna entre el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, que en las últimas horas redoblan el pulso y ya se recriminan abiertamente los errores que cada uno ve en el otro ante el incierto e imprevisible resultado de Vistalegre II.

En una entrevista en Telecinco y preguntado sobre qué sucederá si su proyecto no sale vencedor en Vistalegre, Pablo Iglesias ya no sólo hablaba de dejar de liderar la formación si no que también se planteaba dejar el Congreso: "Desde luego, dejaría la Secretaría general. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí… porque cuando uno deja el liderazgo de un partido tiene que evitar hacer sombra a nadie… pero creo que eso no va a ocurrir", sentenciaba.

