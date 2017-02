Iglesias arremete contra Errejón: "Si tienes ideas diferentes, no señales, ve de frente"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado a su secretario político, Íñigo Errejón, de que se está equivocando "en muchas cosas" durante la campaña previa a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II de este fin de semana, y de que "debería rectificar" e ir "de frente". En una entrevista en El País, Iglesias ha reconocido que "últimamente está teniendo muchas diferencias" con Errejón y ha apuntado, entre los errores que a su juicio está cometiendo el secretario político, el hecho de que desde su equipo se esté "señalando" al entorno del secretario general para poner de manifiesto sus discrepancias, en lugar de "ir de frente".

"Si tenemos diferencias políticas, hay que señalar esas diferencias pero no busquemos fantasmas", ha denunciado. "Pretender desacreditar las ideas de alguien señalando a compañeros como una camarilla es algo que avergüenza a la gente", ha asegurado, en referencia a los artículos escritos por el exdirigente Luis Alegre y por el también filósofo Carlos Fernández Liria que era muy próximos a él y que ahora critican duramente a su equipo. "No reconozco a Carlos en esas palabras. Es un filósofo brillante y una persona bella. El envilecimiento que revela haber escrito eso es algo que no quiero comentar. Me produce asco", ha dicho sobre el texto de Fernández Liria, en el que éste tachaba al entorno de Iglesias de "burócratas intransigentes" y les acusaba de emprender "una guerra de exterminio" contra todo el que disienta.

"Se equivocaban en la búsqueda de enemigos"

"Creo que se equivocan en insistir en la búsqueda de enemigos", ha asegurado en relación a los dos filósofos pero también a Errejón y su equipo, al que él nunca señalaría "como una camarilla de cortesanos alrededor" del secretario político. Además, el secretario general ha defendido que está orgullos de sus compañeros y que "está bien que la formación evolucione y vaya incorporando a más gente". "Hay un cierto complejo adanista en decir que 'Podemos sólo somos quien yo diga'. Eso es erróneo, Podemos no sólo es gente de Madrid ni de la Universidad. Es mucha más gente y nuestra capacidad de incorporar a más gente es buena", ha ensalzado.

"Creo que en Podemos cada vez ha llegado más gente y eso ha sido bueno. Creo que en Podemos seguimos casi todos, aunque estemos en posiciones diferentes", ha apostillado, poniendo al exdigiente y cofundador Juan Carlos Monedero como ejemplo de que se puede seguir trabajando desde "otras posiciones". Además, ha defendido que, a su juicio, su equipo de 'Podemos para Todas' "es mucho más plural y más representativo" de España, "más abierto y con representación de más generaciones, a diferencia del de Errejón de 'Recuperar la Ilusión', que es "mucho más monocolor".

Tampoco le ha gustado la última campaña lanzada por los 'errejonistas' de 'Recuperar la Ilusión' con los lemas 'Recupera el morado' y 'Ni PSOE ni IU'. "Me ofendió. No sólo es una falta de respeto para los aliados, sino que hay miembros de esa lista que ha militado en IU hasta hace poco tiempo", ha recordado. Eso sí, ha asegurado que no cree que Errejón, al criticar el "viraje ideológico" que ha emprendido, a su juicio, el entorno de Iglesias, quiera decir que los 'pablistas' quieren convertir Podemos en una nueva IU. "No creo que tuviera la poca rigurosidad intelectual para decir eso. Es como si dijéramos que Errejón es el candidato de Ferraz. Eso simplifica las cosas y no ayuda", ha afirmado.

Acusa a Errejón de confundir a los votantes



Iglesias también ha acusado a Errejón de "confundir" a los votantes al usar en su campaña una imagen de "cartón" de Iglesias, lo que, a su juicio, se puede interpretar como "un manipulación", ya que él ya ha dejado claro que, si no gana su lista a la dirección y sus propuestas política y organizativa, dejará de liderar el partido. "Se equivoca al hacer una campaña con un 'yo' de cartón. En política no hay que confundir a la gente. No puedes convertir a un compañero en un cartón que colocas a tu lado. Creo que la gente lo puede interpretar como una manipulación", ha avisado, al tiempo que ha insistido en que "un líder no puede estar en minoría" y que, por ello, su decisión es firme y "está tomada".



Si finalmente se da ese escenario en el que dimitirá como secretario general si no ganan sus propuestas, Iglesias ha asegurado que le gustaría dedicarse a tareas de formación de nuevos cuadros, desde una posición "discreta", alejada "de la luz pública" y "sin hacer sombra de ningún tipo a los nuevos dirigentes". "Es lo que debe hacer alguien cuando deja el liderazgo, saber retirarse con elegancia. Si los inscritos eligen a Íñigo para liderar, yo seré leal con el nuevo líder y seré discreto", ha afirmado. En este punto, ha reafirmado que si son las propuestas y la lista de Errejón las que ganan, aunque sea sacando sólo un consejero más que su candidatura, el secretario político será el nuevo líder de Podemos, "se ponga como se ponga".

Errejón debe tener "un recorrido político muy largo"



Por el contrario, si es su equipo 'Podemos para Todas' el que gana y él sigue al frente del partido, Iglesias cree que Errejón "puede salir con una función más parecida a la que ha cumplido hasta ahora, o con un nuevo elenco de posibilidades para hacer cosas". En todo caso, ha asegurado que, en ese escenario, quiere que siga trabajando a su lado porque, aunque no piensa como él, le considera "una persona muy valiosa". "Últimamente hemos tenido muchas diferencias y creo que se está equivocando en muchas cosas y que debería rectificar en muchas cosas, pero es una figura muy relevante que me gustaría tener cerca", ha asegurado.

