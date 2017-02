Buenafuente se postula como representante español de la iniciativa 'America first, Spain second'

Lo que ha unido Donald Trump, que no lo separe el hombre. El Presidente de los Estados Unidos ha conseguido en menos de un mes que todos los países europeos se embarquen en una fascinante iniciativa en la que Andreu Buenafuente se postula desde ya como representante español.

Siguiendo la estela de El Intermedio, el presentador de Late Motiv presentó este miércoles su candidatura a lo que él cataloga como el "Eurovisión de todos los late show de Europa".

Se trata del proyecto 'Every second counts' en el que cada país intenta ganarse el favor de Trump con un vídeo promocional en clave de humor. Esta iniciativa tuvo su germen en un espacio de la televisión holandesa bajo el lema "America first, The Netherlands second". Esta idea traspasó fronteras al cabo de unos días, convirtiéndose rápidamente en el último fenómeno viral.

El último en subirse al carro ha sido Buenafuente, que anunció su candidatura en su programa de Cero: "A raíz de este vídeo, un grupo de late shows de toda Europa nos hemos unido, como en Eurovisión”. Y continúa: “Nos hemos unido para crear un concurso para ver qué país debería ser segundo…como Eurovisión, pero con humor".

El humorista también explicó que su equipo de guionistas lleva tiempo trabajando con el resto de programas europeos, incluso ofreció un aperitivo de su vídeo promocional:

Como era de esperar, Buenafuente también aprovechó esta iniciativa para arremeter contra el actual inquilino de la Casa Blanca: "Trump ha conseguido unir al mundo en una ola imparable de protesta humorística. El fenómeno ya es viral en todo el mundo, y nos encanta porque demuestra que el humor tiene fuerza para unir a las personas, y mucho más".

