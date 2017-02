Pablo Echenique quiso rediseñar el sistema de votación de Vistalegre II para adecuarlo a la propuesta de Pablo Iglesias

Ni errejonistas ni anticapitalistas fueron informados de la gestión pero a mediados de enero, Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos y miembro de la lista de Pablo Iglesias, solicitó unilateralmente a la empresa Agora Voting un rediseño del sistema de votación para Vistalegre II. Según ha confirmado el propio Echenique a la SER, la primera propuesta que recibió por parte de la empresa de votaciones telemáticas con la que habitualmente trabaja Podemos contemplaba un formato similar al utilizado en las pasadas primarias de Madrid: pantallas y votaciones independientes para el secretario general, los miembros del Consejo Ciudadano y los documentos. Un formato que Echenique no consideró adecuado para la asamblea de Vistalegre II.

El secretario de organización no consideró que ese formato fuese el adecuado para el congreso del partido por no responder al espíritu de Desborda: el sistema ideado por el sector pablista, aprobado en referéndum por los inscritos y que contempla la vinculación simbólica de las "caras" a los documentos, aunque las votaciones de cada categoría se hagan de manera independiente. ¿Qué es "vinculación simbólica"? Nada concreto. Cabe de todo. Las distintas corrientes, de hecho, lo conciben de manera distinta.

Sin embargo, en lo que errejonistas y anticapitalistas coinciden es en que este sistema, defendido por Iglesias, tiende a favorecer a la candidatura con la cara visible más popular: ésta “contagia” con su popularidad a la lista en la que participa y a sus documentos; a mayor vinculación, mayor efecto “arrastre”.

A juicio de Echenique, esa vinculación simbólica recogida en Desborda debía traducirse de manera más clara en el formato de la votación: los inscritos debían percibir con más facilidad qué líder estaba detrás de cada categoría.

"La vinculación simbólica entre secretario general, Consejo Ciudadano y documentos no me pareció lo suficientemente evidente en la propuesta de sistema de votación que nos hizo Agora Voting, así que pedimos a la empresa que desarrollaran un nuevo sistema en el que la vinculación entre los tres elementos fuera estéticamente más clara". Así lo ha reconocido el propio Echenique, en conversación con la Cadena SER.

Según ha asegurado a la SER Pablo Echenique, la empresa de votaciones telemáticas respondió que aunque la petición de Echenique "era técnicamente viable" llevarla a cabo "era arriesgado". El desarrollo de una nueva herramienta digital con un margen de tiempo tan ajustado "podía poner el peligro el sistema de votación", que no contaría con “garantías suficientes”. Por ello la empresa volvió a plantear un formato similar al utilizado en las pasadas primarias de Madrid: el sistema que finalmente se está utilizando.

El encargo de Echenique a la empresa de votaciones se produjo en las primeras semanas de enero, cuando el equipo técnico, el órgano en el que están representadas las tres corrientes del partido y que debe decidir por unanimidad todo lo relativo al próximo congreso de la formación morada, estaba formalmente constituido desde mediados de diciembre. A pesar de ello, Echenique no informó a este órgano de sus negociaciones con la empresa Agora Voting. “El equipo técnico es en realidad un equipo político. Es la secretaría de organización quien se encarga siempre de estos temas y explora todas las opciones. El equipo técnico es quien tiene que tomar la decisión final y en este caso lo que hice fue decirles que la única posibilidad que ofrecía la empresa era repetir el formato de Madrid", afirma.

Siempre según lo declarado a la SER por Pablo Echenique, la secretaría de organización también solicitó a Agora Voting que "explorase" la vuelta a las votaciones con el sistema de lista plancha. Un método que permite con un solo clic marcar toda una lista y que el propio Echenique eliminó de los procesos de primarias internas nada más llegar al cargo de secretario de Organización.

El efecto de la lista plancha ha sido siempre que la candidatura ganadora de las primarias consigue una amplia mayoría, sobre todo cuando viene acompañada de un liderazgo carismático. Es lo que sucedió en Vistalegre I, donde el equipo de Pablo Iglesias arrasó en las votaciones.

"Es cierto que pedí a Ágora que explorase la posibilidad de marcar de manera automática a todos los miembros del Consejo Ciudadano a la vez. Frente a la propuesta anterior, esto era técnicamente muy sencillo. Pero al final lo descartamos en la propia secretaría de organización. Temíamos despistar a los inscritos", asegura Echenique

Según han confirmado a la SER fuentes tanto del sector errejonista como de la corriente anticapitalista, el secretario de organización nunca informó a sus representantes en el equipo técnico de ninguna petición concreta hecha a Ágora desde su departamento. Sin embargo desde el sector errejonista se va un paso más allá. Aunque tarde, los de Errejón supieron de las gestiones de Echenique, lo que elevó la tensión entre bandos a niveles máximos. Pocos días después, Iglesias y su todavía número dos se abroncaban en sus escaños.

PABLO Iglesias niega que el intento de modificar el sistema de votación de Vistalegre II fuera una maniobra para favorecerLE

Cadena SER

Pablo Iglesias ha negado en una entrevista en Hoy por hoy que el intento de Pablo Echenique de modificar el sistema de votación de Vistalegre sea una maniobra para favorecer las tesis del actual secretario general: "Los inscritos eligieron un modelo de votación en el que los documentos y las ideas van vinculados a personas y la empresa nos dijo que no se puede hacer porque no hay tiempo. Todo lo que se hizo fue absolutamente sensato y no fue una decisión de Echenique, fue una decisión técnica que servía para aplicar lo que decidieron ampliamente los inscritos".