Iglesias, sobre las críticas a su equipo: "Las frustraciones privadas no se pueden convertir en debate nacional"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado duramente los artículos publicados en los últimos días por personas como Carlos Fernández Liria o Luis Alegre, antes muy cercanos a él. Ha calificado sus textos de “barbaridades” y los ha atribuido a “frustraciones privadas” que, en su opinión, “no se pueden convertir en debate nacional”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ Iglesias ha señalado que “ya está bien de ser una suerte de partido de profesores universitarios y activistas madrileños cuyas frustraciones personales se convierten en noticia de país. Lamento que dos de los filósofos más brillantes de este país sean conocidos por insultar a compañeros, creo que lo que dicen son barbaridades. Las frustraciones, tristezas, oscuridades de cada uno se tienen que resolver en otros ámbitos”. En este sentido, Iglesias ha advertido de que “en el futuro, si yo sigo siendo secretario general, apostaré por un modelo de organización en el que determinadas cosas se puedan resolver en lo privado”.

A sólo un día de que comience la Asamblea de Vistalegre, Iglesias se ha declarado convencido de que va a ganar a todos los efectos, y ha considerado “prácticamente imposible” la posibilidad de que salga elegido secretario general – puesto para el que es el único candidato - pero no obtenga una mayoría en el Consejo Ciudadano, algo que podría ocurrir puesto que las listas son abiertas. “Es imposible que ocurra, el resultado va a ser inequívoco. Es un mecanismo corrector que mantenemos, porque con listas cerradas corremos el riesgo de que la gente no pueda corregir las decisiones de las cúpulas. Pero, en general, la gente tiene claro que hay dos modelos y que las ideas tienen que estar asociadas a personas. Disociar personas de ideas es un sinsentido y no se va a dar, el resultado va a ser inequívoco”, ha insistido. Sobre el sistema de votación de Vistalegre, precisamente, Iglesias ha negado que el intento de Pablo Echenique de modificarlo fuera una maniobra para favorecer las tesis del actual secretario general: "Los inscritos eligieron un modelo de votación en el que los documentos y las ideas van vinculados a personas, y la empresa nos dijo que no se podía hacer porque no había tiempo. Todo lo que se hizo fue absolutamente sensato y no fue una decisión de Echenique, fue una decisión técnica, que servía para aplicar lo que decidieron ampliamente los inscritos".

En cuanto a su futuro en Podemos si pierde en Vistalegre, ha insistido en que se plantea, incluso, dejar el Congreso de los Diputados. “Si pierdo, mi escaño tiene que estar a disposición del partido. En Podemos los escaños no son plazas de oposición, aquí nadie se puede aferrar a un sillón”, ha explicado Iglesias, que ha criticado a su hasta ahora número 2, a Íñigo Errejón, por señalar también en ‘Hoy por Hoy’ que una victoria de Iglesias haría más difícil sacar a Rajoy de la Moncloa. “Debemos ser más humildes. Eso de decir ‘o estoy yo, o Podemos no va a ganar’ no es respetuoso con las personas que forman este proyecto”, ha remarcado.

Además, Iglesias ha vuelto a acusar a su adversario en el proceso interno de “no ir de frente”, y se ha dirigido a él directamente durante la entrevista. “Mira, Íñigo, yo no me refiero a tu entorno. Si tenemos ideas diferentes vamos a discutirlas abiertamente, no busquemos fantasmas, no es elegante señalar a compañeros”, le ha dicho el líder de Podemos, que ha asegurado que él no cree “que Errejón esté secuestrado por una gente cercana al PSOE, creo que tiene sus propias ideas”, y ha reclamado “ser claros y respetuosos”.

