Recorre el mundo en dos minutos y medio con un vídeo a cámara rápida de Google Maps

¿Has soñado alguna vez con dar la vuelta al mundo? Si no tienes el tiempo suficiente o tu presupuesto no te lo permite ahora puedes hacerlo, a través de una pantalla, gracias a Matteo Archondis, creador de "Hyperlapse Around The World" a través de capturas de Google Maps, Street View y Earth que ha subido a su canal de Youtube.



En el vídeo de este estudiante italiano podemos reconocer ciudades como Barcelona, París, Nueva York o Londres y acceder a los emblemáticos paisejes de Groenlandia o el Everest. "En total este trabajo me llevó dos semanas. Dos días para las capturas de pantalla, cinco para transformarlas en vídeo y una semana para el montaje sonoro", ha afirmado Archondis a la edición francesa del HuffPost.

Esta magnífica pieza que te transporta de un lugar a otro tiene como elemento principal de unión los efectos sonoros, por ello, el autor recomienda utilizar unos auriculares para vivir la experiencia al completo. Archondis asegura que, para la creación del hyperlapse, se inspiró en el artista Rob Whitworth, que viaja por el mundo para hacer vídeos asombrosos de diferentes lugares.

"Google Maps es una herramienta extremadamente útil para ver el mundo de la manera más simple, sin gastar dinero y sin salir de casa. La idea era mostrar que hoy podemos viajar y descubrir otras culturas de manera sencilla y accesible", añadió a la prensa francesa, sin olvidar que "viajar es una experiencia que la realidad virtual no podrá reproducir jamás".

